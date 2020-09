La autoescuela digital, contra Pere Navarro: “A la DGT sólo le obsesiona la recaudación”

De “broma de mal gusto” han calificado la Asociación de Autoescuelas Digitales las declaraciones del Director General de la DGT, Pere Navarro, cuando ha afirmado que “están trabajando por favorecer la digitalización de la movilidad española”. Estas autoescuelas afirman que Navarro “ha cerrado la puerta a todas las propuestas que se le han presentado en los últimos meses, tanto desde la Asociación de autoescuelas digitales (PAD) como desde Onroad, primera autoescuela digital en Europa, para impulsar la digitalización de la formación vial en España”.

Dichas fuentes argumentan que la DGT “ha demostrado que no le interesa en absoluto avanzar hacia la digitalización, algo que ha quedado especialmente patente tras la crisis de la Covid-19 con el colapso de los exámenes” y añaden que “la única digitalización que obsesiona a la DGT es la de la recaudación”. Afirman además, que hay organizaciones que no quieren avanzar en este campo y “poder continuar con un negocio muy poco transparente”.

Para Miguel González-Gallarza, CEO de Onroad, es alarmante que una institución como la DGT se haya resistido a la digitalización desde hace años “y ahora pretenda abanderar una transformación en la que no cree si no es exclusivamente para cobrar multas”. Entiende que la digitalización es una obligación no sólo en el entorno recaudatorio y que se debe avanzar en un sector que está anticuado y con leyes directamente contrarias a la legislación europea, además de con una importante bolsa de economía sumergida. “Es el momento de poner foco a la gestión de la DGT y eso pasa por una digitalización completa. Y, para ello, cuenta con nuestra experiencia”, señala González-Gallarza.