Los muertos en carretera en España aumentaron el pasado año un 5,4%

Mientras la DGT anunció un descenso de las víctimas en carretera el pasado año de un 21% en términos absolutos, la organización Dvuelta mantiene que los siniestros en carretera y el número de fallecidos se incrementaron durante 2020 un 5,1 y un 5,4% respectivamente. España es el único país industrializado que no difunde datos de siniestralidad en relación con los desplazamientos.

Las cifras de siniestralidad en carretera correspondientes al año 2020 han estado marcadas, como en cualquier otro ámbito, por la pandemia del coronavirus. En opinión de Dvuelta, no se pueden comparar las cifras si no se descuenta el efecto del parón en la vida cotidiana provocado por el virus, esto es, si las cifras no se muestran en relación con los movimientos de vehículos.

DVuelta

El Departamento de Seguridad Vial de esta entidad dedicada a la defensa de los conductores, ha realizado el cálculo correcto, introduciendo el factor corrector “número de desplazamientos”, con el resultado de que los siniestros y los fallecidos en carretera en el plazo de 24h no sólo no descendieron en 2020 un 21%, como afirma la DGT, sino que aumentaron un 5,1% y un 5,4%, respectivamente.

Los datos resultan de dividir los accidentes y los fallecidos por el número de desplazamientos, obteniendo así el índice de “Accidentes por Millón de Desplazamientos” y “Fallecidos por millón de desplazamientos”. De este modo, los 427 millones de desplazamientos de 2019 cayeron a 321 en 2020, un 25% menos. Como quiera que los accidentes y fallecidos bajaron menos que los desplazamientos (un 21%), el resultado es que la siniestralidad y la mortalidad crecieron, en términos reales, un 5,1% y un 5,4%, respectivamente.

Estos datos suponen que, sin pandemia, la cifra de muertos habría sido de unos 1.167, es decir, 66 más que en 2019. Mientras que los accidentes mortales habrían crecido hasta los 1.070, desde los 1.010 de 2019, 60 más. Por ello, esta entidad privada mantiene que no tiene sentido destacar que la cifra de muertos “es la más baja de la historia”, cuando, teniendo en cuenta los desplazamientos, ha habido crecimiento de víctimas mortales.