Caddy, el VW de todo uso construido sobre la base del Golf

Incluido dentro de la división de vehículos comerciales de Volkswagen, el Caddy se ha convertido en un clásico no sólo como modelo ideal y herramienta de trabajo en el pequeño comercio o el reparto por ciudad, sino además por su imagen de monovolumen compacto especialmente apreciado por familias jóvenes o deportistas que necesiten transportar equipos voluminosos. Puede ir equipado con diferentes motores gasolina o diésel de hasta 122 caballos y su precio, a partir de 17.000 euros.

Nuevo Caddy Outdoor. VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES 29/01/2021

Desde su presentación en 1979, el Caddy ha sido una de las estrellas más importantes de la división de vehículos comerciales de VW, como lo acreditan los más de tres millones de unidades vendidas en estas cuatro décadas. El modelo, que llega ahora a su quinta generación, supone casi la mitad de las ventas de comerciales de la marca alemana en España, que es un mercado muy competitivo y con muchos protagonistas importantes para participar en el reparto de ventas.

Un mercado que, por cierto, sufrió el pasado año las consecuencias de la crisis, con una caída del 26% hasta quedarse en 158.117 unidades, lo que nos sitúa en un nivel similar al del año 2015. Para el presente ejercicio, la demanda se incrementará en un 17% hasta llegar a un nivel de 180.000 unidades, según las previsiones de Alberto Teichman, el director de la división de vehículos comerciales de VW.

Más de la mitad de las ventas del Caddy se dirigen a las empresas y las tres cuartas partes son de carrocería abierta, es decir, monovolúmenes para el transporte de pasajeros. Se ofrece con dos batallas diferentes, de 4,5 y 4,8 metros y una puerta lateral corredera donde puede entrar sin dificultades un europalet, algo muy importante para empresas de transporte y reparto. Dentro de la gama hay seis versiones diferentes, dos comerciales y cuatro familiares, entre las que encontramos la versión Camper, especial para quienes quieren disfrutar de viajes con libertad o del camping. Sobre la opción denominada California, este camper viene equipadísima con cama doble, minicocina, sillas y mesas… es decir, todo lo necesario para una escapada de varios días.

Puestos ante el volante, la verdad es que no apreciamos diferencias entre este vehículo comercial y un turismo de la misma marca alemana. A la vista del conductor aparecen dos pantallas de 10 pulgadas. La frontal no da toda la información del funcionamiento del vehículo, su velocidad, consumos, revoluciones del motor… y la segunda está destinada a la información y conexiones, como siempre muy completos. El Caddy tiene un comportamiento en carretera envidiable en estabilidad, dirección y frenos. No es por casualidad, ya que utiliza la misma plataforma que su hermano en Golf. Y se le ha dotado de un equipamiento muy completo, con todos los sistemas de ayudas a la conducción, de seguridad activa y pasiva o de alertas de colisión y accidentes, cámaras de visión trasera, etc… habituales en las berlinas de nivel superior.

En cuanto a los motores, VW tiene disponibles en el Caddy un gasolina de 1,5 litros que da una potencia de 114 caballos, y un diésel de 2,0 que puede rendir hasta los 122 caballos. Estas plantas motrices se complementan con cajas de cambio manual de seis velocidades o automática de siete marchas. La marca prepara asimismo motores de GNC e híbridos enchufables que llegarán en breve al mercado.

Desde el punto de vista económico, una de las grandes ventajas es su valor residual de mercado, que es un 21% superior a los modelos similares de la competencia. Es decir, es muy apreciada en el mercado de segunda mano, lo que le permite rebajar las cuotas de operaciones de “renting” a empresas hasta llegar a cuotas base de sólo 180 euros mensuales si queremos comprar con esta opción financiada.