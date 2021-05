SEAT lanza dos series de podcasts colaborativos con un estreno sobre la pandemia

Moving Forward y The Impulse. Son los dos nuevos podcasts que lanzará SEAT sobre innovación, industria, tecnología y sociedad con distintos expertos nacionales e internacionales. El objetivo de Moving Forward, el podcast de SEAT, y de The Impulse, el de CUPRA, es intercambiar ideas y generar espacios de debate sobre temas de actualidad, como la salud, la movilidad, la innovación o el big data. Ambos podrán seguirse en los canales oficiales de SEAT y CUPRA en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Ivoox.

Moving Forward

El podcast de SEAT se vale de un enfoque fresco y dinámico para tratar aquellos temas que tienen un interés para la sociedad. El primer episodio de esta serie de podcasts tratará los retos que la pandemia de COVID-19 ha supuesto para la sociedad y la sanidad, con el doctor e investigador Bonaventura Clotet, y la doctora Patricia Such, directora de Salud, Seguridad y Emergencias de SEAT, como invitados. Entre los temas discutidos destaca la gestión de la pandemia desde un punto de vista corporativo, como apunta la doctora Such: “Desde SEAT y desde el Grupo Volkswagen, hace muchos años que tenemos muy claro que invertir en prevención no es un gasto, sino una inversión”. Así como la importancia de la vacunación para el doctor Clotet: “No hay ninguna duda que todas las vacunas son eficientes y necesarias”. El episodio ya está disponible en las plataformas de audio.

The Impulse

El espíritu de CUPRA se plasma a la perfección en The Impulse, ese impulso que nos empuja a actuar y a ser la mejor versión de uno mismo. Esta serie de podcasts se adentrará en distintos temas como la creación de una marca, competiciones de motor, la ficción audiovisual, o el diseño y desarrollo del sonido del coche eléctrico. El primer episodio, How sound is Born, dedicado al primer modelo 100% eléctrico de la marca, se podrá escuchar a inicios de mayo. En él, el director de Strategy, Business Development & Operations de CUPRA, Antonino Labate, y la responsable Colour & Trim Concept & Strategy de CUPRA, Francesca Sangalli, desvelarán por primera vez y en exclusiva el sonido específicamente diseñado para el CUPRA Born, el primer modelo 100% eléctrico de la marca.

Los podcasts conectarán a expertos de la compañía con referentes en cada una de las áreas que se traten. Xavier Ros, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de SEAT S.A., conversará con el presidente y fundador del ISDI, Javier Rodríguez Zapatero, sobre formación, mientras que el CEO de SEAT:CODE, Carlos Buenosvinos, abordará la importancia del big data con la doctora en Inteligencia Artificial Nerea Luis, entre otros. Para la Directora Global de Comunicación de SEAT S.A., Cécilia Taieb “los podcasts son uno de los ejemplos de la transformación que queremos impulsar desde comunicación”. “Se trata de un formato digital que está en claro auge a nivel global y que nos permite conectar con una gran variedad de públicos y audiencias para fomentar el debate sobre el futuro. En definitiva, queremos fortalecer nuestra comunidad a través del intercambio de experiencias entre nuestros expertos y referentes de ámbitos como la innovación, el diseño, la formación y la sostenibilidad a nivel global”, ha explicado.

Una de las particularidades de estas dos nuevas series de podcasts es su enfoque colaborativo. Los empleados de SEAT S.A. podrán formular sus preguntas a los invitados en algunos de los episodios y, ya en una segunda fase, el proyecto quiere abrirse al público, para que pueda proponer temas de interés a través de las redes sociales de la compañía. Se convierten así en proyectos participativos pioneros, unos podcasts colaborativos que van más allá del estudio de grabación y responden a las preguntas de la sociedad de manera abierta.

El primer episodio de Moving Forward sobre los retos de la sanidad en tiempos de pandemia ya está disponible en los canales de SEAT S.A. en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Ivoox.