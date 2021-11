Híbridos enchufables de VW: cero emisiones con la potencia deseada

Nuestra sociedad se enfrenta a uno de los mayores retos de los últimos tiempos: conseguir mantener los actuales niveles de movilidad en el automóvil, pero con una reducción sustancial de la contaminación. El objetivo final es terminar con las emisiones de gases nocivos, especialmente CO2, a la atmósfera. Para ello, las empresas del sector más avanzadas, como es el caso de Volkswagen, ofrecen diferentes alternativas de hibridación para poder disfrutar plenamente del automóvil, para adaptarse a las necesidades de los usuarios y poder acceder a las zonas restringidas de las grandes ciudades. La hibridación es la solución ideal.

Con este fin, Volkswagen ofrece un amplio catálogo de posibilidades en todos sus modelos comercializados en los que podemos encontrar, dentro de la tecnología híbrida enchufable, coches con una gran potencia de serie, denominados «eHybrid», y además, otros con un plus de potencia y comportamiento deportivo si el cliente lo cree necesario en las versiones con las siglas «GTE» y «R». Además, podemos contemplar la posibilidad de utilizar la tecnología híbrida ligera con toda la gama de motores que se comercializan con las letras «eTSI».

Por el momento, y mientras no se desarrolle de una manera eficaz una red de cargadores de alta potencia que permita tener puntos de recarga en cualquier carretera para facilitar nuestros desplazamientos, el objetivo de reducción de emisiones en nuestras ciudades pasa por la utilización de motores híbridos. Así lo ha entendido el consumidor y vemos que las cifras de matriculaciones de este tipo de vehículos híbridos enchufables, conocidos técnicamente por las siglas PHEV, se han disparado en los últimos tiempos con crecimiento de las ventas a pesar de estar sufriendo el mercado en general fuertes caídas.

Y eso es debido a que el motor híbrido enchufable es la combinación perfecta entre un motor eléctrico y uno de gasolina, ya que alterna lo mejor de ambos. En el caso de la gama de Volkswagen, contamos con un eficiente motor TSI de 1,4 litros (TSi 3.0 en el caso del todocamino Volkswagen Touareg), el módulo híbrido con motor de tracción eléctrica y la caja de cambios de doble embrague (DSG) de 6 velocidades, así como una batería de iones de litio. Un conjunto tecnológico, fruto del esfuerzo en I+D realizado por el grupo alemán en los últimos lustros, que permite al conductor poder disfrutar de una movilidad eléctrica más respetuosa con el medio ambiente en sus trayectos diarios sin tener que prescindir de un potente motor de combustión cuando lo necesite.

En otras palabras: disfrutar el doble con la mitad de consumo, ya que las baterías de nueva generación pueden ahorrar hasta un 50% más de energía y permiten recorrer hasta más de setenta kilómetros en modo totalmente eléctrico y sin emisiones.

Concretamente, en el caso del Golf eHybrid su autonomía se ha homologado en 72 kilómetros. Es decir, en los habituales trayectos diarios, te permite ir al trabajo y volver en modo cien por cien eléctrico. Y para trayectos más largos se cuenta con la autonomía híbrida total ya que, cuando se termina la carga eléctrica, entra automáticamente el motor de combustión sin que el conductor tenga que intervenir para nada. Y el repostaje para continuar el viaje se puede hacer en cualquier gasolinera.

De esta forma, el motor eléctrico te permite recorrer pueblos y ciudades de forma silenciosa y sin emisiones, mientras que el motor de gasolina TSI toma el relevo en viajes más largos y a más velocidad. Con el Nuevo Passat GTE, por ejemplo, cuyo consumo de combustible en un recorrido combinado es de solo litro y medio de combustible y el consumo de energía es de 15 kWh cada cien kilómetros y con unas emisiones de CO2 de únicamente 26 gramos por kilómetro, puedes elegir el modo de conducción simplemente pulsando un botón. Cuando quieras, podrás combinar la potencia de los dos motores con la misma facilidad en el modo «boost», proporcionándote una impresionante aceleración en la carretera. Y a la hora de cargar, será tan sencillo como conectar tu móvil a la corriente, ya que puedes cargar la batería de iones de litio desde un enchufe eléctrico normal, un cargador de pared doméstico o una estación de carga pública. Y todo ello, no hay que olvidarlo, disfrutando de la etiqueta Cero. Es decir, son automóviles que no tienen limitación de circulación en las grandes ciudades, pueden acceder a todas las zonas de circulación restringida, tienen gratuidad en las zonas de aparcamiento regulado, lo que normalmente se conoce como zonas verdes o zonas azules, descuentos en algunos peajes, etc.

Y, por añadidura, la compra de un coche de estas características tiene el premio de las ayudas económicas establecidas en el Plan Moves III con aportaciones de hasta 5.000 euros, cifra a la que puede llegarse si se ofrece un coche antiguo para el achatarramiento. Y, además, si necesita el comprador instalar un punto de carga rápida en su casa, las subvenciones para el montaje del cargador pueden llegar hasta el 70% del total del desembolso.

Otra alternativa: los semihíbridos. Aunque el objetivo final es la electrificación completa de los motores, en Volkswagen también contemplan la posibilidad de ofrecer una alternativa ecológica, una opción intermedia diseñada para aquellos que no quieren dar el salto por completo, pero sí conducir con una mayor conciencia medioambiental. Con el motor eTSI, los ingenieros de la marca alemana han desarrollado un nuevo modelo de conducción que combina eficiencia y rendimiento a partes iguales. De esta forma, los modelos semihíbridos cuentan con un eficiente motor TSI de 1,5 litros acoplado a un sistema de batería de 48 voltios y una caja de cambios de doble embrague (DSG) de 7 velocidades.

Lo realmente diferencial de este tipo de propulsión es que la potencia del motor de gasolina se apoya en un arrancador-alternador por correa de 48V y una batería de iones de litio de 48 . Así, con el motor eTSI el coche puede llegar a desplazarse con el motor de combustión apagado.

Además, el sistema de 48 voltios recupera la energía con cada frenado. Estas dos características juntas hacen que el eTSI sea muchísimo más económico que un motor TSI convencional. El sistema de 48 voltios genera una aceleración más dinámica, potente y cómoda y con la función eléctrica «boost» se puede disfrutar del máximo rendimiento y una gran deportividad.