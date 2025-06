Henrique Cymerman, periodista: «No debemos poner a Irán contra la pared. Un animal herido es peligroso»

En Oriente Medio, treinta años dan para muchas guerras, invasiones y atentados. E incluso para algún que otro proceso de paz. Tres décadas es el tiempo que el veterano corresponsal Henrique Cymerman lleva cubriendo la actualidad en la zona más inestable del mundo. Ahora lo hace para dos medios portugueses mientras da clase en la Universidad Reichman y prepara un nuevo libro sobre los atentados del 7-O. Su visión sobre el enésimo choque entre Israel e Irán es muy útil para abrir el foco y proporcionar algo de panorámica.

Pregunta: Con la perspectiva que da el tiempo, ¿hemos vivido una de las crisis más graves de la región o ha habido tiempos peores?

Respuesta: Estamos viviendo una crisis profunda en muchos aspectos, pero que abre oportunidades sin precedentes para cambiar la situación geopolítica. Es el colofón de algo que empezó el 7 de octubre con la masacre de Hamás. Mientras Irán esté gobernada por un gobierno teocrático que representa una filosofía y un ADN del siglo VII habrá una amenaza porque eso es parte de la filosofía de este régimen: destruir al pequeño Satanás que según ellos es Israel. Irán fue el responsable intelectual y operativo del 7 de octubre porque Arabia Saudí e Israel estaban a punto de normalizar relaciones y para ellos eso era una gran derrota. Sabían que sería un semáforo verde para que más países musulmanes y árabes sigan sus pasos.

P: ¿Cuál es la forma de acabar con esta espiral entre Israel e Irán?

R: Sabemos que Irán tiene toneladas de uranio enriquecido al 20% y que no tardaría mucho en pasarlo al 90%. El proyecto nuclear ha sido fuertemente debilitado, pero no ha desaparecido del todo. No debemos poner a Irán contra la pared porque un animal herido puede llegar a ser muy peligroso. Hay que darle una escalera para ir hacia la vía diplomática y llegar a algún acuerdo.

P: Irán cumplió su amenaza de atacar EE UU pero avisó antes, en lo que parece una respuesta contenida orientada más bien a satisfacer a su opinión pública que a escalar el conflicto...

R: Esto ha sido para Irán una humillación y por eso tenía que responder y lo hizo pactándolo con Qatar para que no hubiese necesidad de provocar otra reacción norteamericana. Por eso los aviones de la base en Qatar fueron llevados a otros aeropuertos y los soldados a los refugios. Fue una encenificación para evitar una escalada que tampoco convenía a Irán.

P: ¿Qué salidas le quedan actualmente al régimen?

R: Si hay un cambio de régimen será provocado por las mujeres, que son las más reprimidas, y por los jóvenes de 15 a 40 años, que son un 55% de la población y quieren un futuro distinto para su país más occidentalizado y democrático.

P: ¿Cree que Israel ha acabado con el programa nuclear de Irán?

R: No podemos saberlo, pero creo que lo debilitó seriamente. Les llevará años poder renovarlo, entre otras cosas, porque perdieron a parte de los cerebros, que fueron eliminados en los primeros 10 minutos del ataque israelí en una operación de inteligencia muy sofisticada similar a la de los buscas contra Hizbulá en septiembre. No se trata de un problema solo de Israel, sino un problema de la comunidad internacional.

P: En cuanto a Gaza, ¿se puede acabar con Hamás sin causar una gran mortandad civil?

R: Gaza debe de ser uno de los lugares más complejos para llevar a cabo una operación militar sin provocar efectos colaterales. En mi opinión, la última etapa del ataque israelí podría ser evitada. A lo mejor tuvo otro tipo de motivaciones, quizás relacionadas con el primer ministro o con cuestiones políticas internas, pero la gran parte de la operación fue una especie de operación sin alternativa. Israel no podía dejar, como Hamás sabía perfectamente, el 7 de octubre. Lo que hizo Israel en Gaza es trágico porque hubo víctimas que no tenían que ver con Hamas, pero una parte de los muertos son hombres de Hamás vestidos de civiles.

P: ¿Qué sentimiento hay en la calle respecto a Netanyahu?

R: Antes de la guerra de Irán la mayoría de la opinión pública israelí prefería al rival de Netanyahu, Naftalí Bennett, que fue primer ministro, un hombre de otra generación más abierto y que estaba dispuesto a hacer una coalición sin extremistas con centro-derecha, derecha y centro-izquierda. Ahora, después de la guerra de Irán, yo creo que hay una popularidad más alta de Netanyahu.

P: ¿Quiénes han sido en estos 30 años los grandes líderes de la región, esos hombres de Estado que han marcado la política?

R: Cuatro personas que hicieron algo extraordinario pagando un alto precio por sus ideas para intentar acercar la paz. Por el lado israelí, Isaac Rabin, el general de la paz. Yo fui el último que le entrevistó 24 horas antes de su asesinato. También Simon Pérez, el hombre que quizás mejor vio el futuro. Ese fue su drama, porque no le entendieron. En el mundo árabe, el rey Hussein de Jordania fue un hombre extraordinario ya que mantuvo siempre que la paz era posible, pero el gran líder árabe es Anuar el-Sadat, el hombre que supo venir a Israel y firmar la paz antes que cualquier otro país árabe. Ojalá surjan nuevos Sadats y nuevos Rabins en toda esta región.