Un disidente político ruso pide ayuda a los Mossos por las amenazas de Putin: "Morirás como un perro"

La vida no es nada fácil cuando todos los días tienes que mirar cada esquina o en los bajos de tu coche. Cuando debes desconfiar de manera sistemática de los extraños. Y mucho menos cuando esa amenaza tiene la sombra alargada de Vladimir Putin. Valery Postrigan es una de estas personas. "Morirás como un perro. Si no vienes (a Rusia) mataremos a toda tu familia", fue uno de los escritos que recibió en su ordenador.

Postrigan, nacido en Rusia hace 55 años, lleva con la soga en el cuello desde hace más de un lustro. Este empresario contaba con decenas de negocios en su país. Tenía en sus manos desde centros comerciales hasta tiendas de ropa, según recuerda en una entrevista para la LA RAZÓN. Todo se vino abajo por su oposición manifiesta al régimen de Putin. Una confrontación que le venía de familia.

El padre de este empresario, Alexander de 76 años, fue alcalde en la ciudad de Klin (Rusia). Fue encarcelado en 2018 por el Gobierno ruso por motivos políticos. Simplemente por participar en un mitin contrario al régimen. Actualmente está preso en la región de Vladimir y todos sus bienes están confiscados.

Su madre, de nombre Elena (77 años), huyó de Rusia hace años tras la detención de su marido. Reside actualmente en Eslovenia y todos sus bienes también están confiscados. El Ejecutivo de Putin quiso detener a Valery pero se marchó del país en 2018, trasladándose primero a Cuba y después a España. Intentó volver a Rusia para regularizar su situación, pero el Gobierno incoó un procedimiento penal, por motivos de estafas, activando una orden de busca y captura. Por ese motivo, decidió marcharse, de nuevo, en junio de 2019, para acabar en nuestro país.

La carta de amenaza y una bala

Esta persecución constante y la larga amenazada del régimen la siente también en España. Ha denunciado de forma reiterada que le han dañado el coche. Todo ello acompañado de una carta con una bala para asustarle. Teme por su integridad física tras esta amenaza, y más por la situación de su pareja e hijo, que tienen prohibida la salida del país.

Valery es también presidente de una asociación de refugiados políticos rusos. La orden de extradición que pesaba sobre él quedó archivada por el procedimiento penal en Rusia. Con todo este panorama, este disidente acudió el 16 de mayo a una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lloret de Mar para denunciar un nuevo escrito con amenazas. En este caso le dejaron una foto de la casa de su país donde vive su mujer y su hijo.

"Traidor, te encontramos, reconoces la casa. Es el patinete de tu hijo. Mañana irás al consulado ruso, te están esperando, vuelve. Hablamos con tu padre, el anciano lloraba y decía no tocar a la familia. Morirás como un perro si no viene mataremos a toda la familia y luego a ti. Tu padre no saldrá vivo de la cárcel como tu amigo Ikhnev Serguey. Te mataremos como a Serguey de Novatech en Lloret de Mar", señalaba el texto que iba acompañado de una bala de calibre desconocido.

El caso de la mención a Serguey es bastante preocupante. Este magnate ruso fue acusado en un primer momento de asesinar a su mujer y a su hija en un chalet en Cataluña y fue localizado ahorcado en uno de los árboles de la parcela. La investigación sigue abierta aunque el avance de las pesquisas no deja del todo claro la autoría.

Torturas, amenazas y terror

Y es que el magnate ruso no tenía restos de sangre en sus ropas. El escenario de la muerte de las mujeres era muy violento ya que fueron golpeadas de forma reiterada con un hacha. Era imposible que no pudiera haberse visto salpicado. El arma del crimen no tenía tampoco huellas.

En declaraciones a LA RAZÓN, el denunciante, que está representado por el abogado penalista Juango Ospina, solicita que se deben analizar "bien" y de forma individual los casos de solicitud de asilo provenientes de Rusia. "Este país es infernal y no existen los derechos humanos. Hay torturas, matanzas, terror, arbitrariedad policial y sobre todo judicial", detalla.

De la misma forma, Valery critica que los funcionarios de nuestro país no "han analizado ni leído" su expediente de asilo. Desde 2019 está en España reclamando de forma reiterada esta protección y que no sea extraditado a Rusia para no caer en las fauces de Putin. Una de las últimas noticias que ha recibido no ayuda en su causa. Y es que le ha llegado la resolución negativa de asilo de su hija Arina. Cuando comenzó el proceso era menor de edad. "Cuando consigamos el asilo tendré un nieto", bromea apenado por esta decisión.