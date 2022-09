«Lanzaremos un modelo totalmente eléctrico cada año hasta 2025»

Con más de 25 años de experiencia en cargos directivos en el sector de la automoción, Stéphane Le Guevel ha asumido la dirección de la marca Polestar para España y Portugal. Llega desde el puesto de Director de Opel en Francia, cargo que ocupó durante los tres últimos años. Anteriormente fue cinco años Director General del Grupo PSA en Reino Unido, tiempo en el que diseñó y lanzó con éxito en el mercado británico la venta online de coches Peugeot y DS. Un tipo de venta que también se aplicará a los productos de la marca del grupo Geely.

¿Qué viene a aportar al mercado español una marca nueva como Polestar? ¿Cuál va a ser sus planes de desarrollo comercial en España?

El objetivo de Polestar es acelerar el paso a una movilidad 100% eléctrica tanto en España como en el resto del mundo, con lo cual Polestar tiene la intención de que los españoles tomen conciencia de la importancia que tiene este tema y de la urgencia con la que hay que actuar para el bien de nuestro planeta. Hemos presentado la marca al mercado español el pasado mes de mayo y abierto nuestro primer «space» en Barcelona a principios de julio. Seguirá Madrid en noviembre y otros puntos en ciudades como Málaga, Valencia y Gran Canaria.

¿Qué planes de lanzamiento de nuevos modelos se preparan y con qué autonomía ? ¿Qué plazo de entrega tienen?

Tras el lanzamiento del Polestar 2, nuestro modelo fastback de alto rendimiento cien por cien eléctrico, que cuenta con varias posibilidades de motorizaciones y baterías y una automía de hasta 551 km, lanzaremos este año también el Polestar 3, nuestro futuro SUV eléctrico que con sus mas de 600 km de autonomía nos ayudará a superar el ligero retraso que un país como España puede tener en cuanto a infraestructuras. El Polestar 3 lo presentaremos y comercializaremos a partir de octubre de este año. En 2023 está previsto que llegue el Polestar 4, un SUV coupé de menor tamaño. En 2024, ampliaremos la gama con el Polestar 5, un modelo de cuatro puertas y altas prestaciones, basado en nuestro concept car «Precept» que representa la visión de futuro de la marca en términos de diseño, tecnología y sostenibilidad. Por ultimo, acabamos de anunciar este verano la producción en serie del «concept car O2», un roadster eléctrico, bajo el nombre de Polestar 6 que llegará en el 2026. De hecho hemos sacado una serie limitada a 500 ejemplares, el «Polestar 6 LA Concept Edition», cuyas unidades se reservaron en apenas unas horas. En cuanto a los plazos de entrega, estamos anunciando actualmente cinco meses, pero este mes ya tendremos la posibilidad de tenerlos en mucho menos tiempo, entre uno y dos meses, con nuestro sistema «preconfigurados» que propondrá a nuestros futuros clientes vehículos ya fabricados muy similares a los que desean adquirir.

¿Cuándo calcula que puede terminar la crisis de los semiconductores en la industria del motor?

La crisis de los semiconductores afecta a toda la industria y sector del automóvil. No podemos predecir cuándo acabará ni cuánto durará, pero esperamos que en los próximos meses se recupere la normalidad y volvamos a una situación similar a la que teníamos antes de la pandemia del 2020.

¿Tiene acuerdos con empresas externas para la instalación de puntos de recarga para sus clientes?

Actualmente tenemos un acuerdo con Iberdrola por el cual proponemos a nuestros clientes una oferta completa, incluyendo punto de recarga e instalación. El cliente de Polestar se beneficia así de varias ventajas, entre ellas el presupuesto prenegociado con Iberdrola, seis meses de recarga gratuita en los puntos de recarga publica y una tarifa reducida durante el tiempo de carga de noche.

¿Cuál es su opinión sobre el escaso desarrollo de la infraestructura de recarga en España? ¿Qué medidas deberían adoptarse para solucionar este problema?

Sin ninguna duda, España va con cierto retraso en este sentido respecto a sus vecinos europeos. El plan MOVES es un buen incentivo para propulsar el paso a la movilidad eléctrica y, aunque, aún queda por hacer en cuanto a infraestructuras, contamos en España con una aceleración/transformación mas rápida que en otros países y nuestros productos tienen una autonomía de batería muy buena. Esperemos que la combinación de ambos factores ayude a los españoles a dar el paso a un consumo cien por cien eléctrico en los próximo años.

¿Qué debería mejorar en el Plan Moves para que fuera verdaderamente efectivo para el desarrollo del coche eléctrico?

Partiendo de la base de que cualquier plan de ayudas es positivo siempre, y que ha habido mejoras con respecto al MOVES I y al MOVES II, creo que todavía algunos aspectos mejorables lo podrían hacer más efectivo. El punto principal es la simplicidad, es un plan complejo de entender y el hecho de que la gestión se haga de manera diferente, según la comunidad autónoma, no ayuda. Del mismo modo, el hecho de que la ayuda no se reciba de modo directo en la propia compra del vehículo y que se cobre a posteriori no ayuda a la toma de decisión final por parte del cliente.

¿Cuál es la autonomía de las baterías de los coches de su marca y cuál será la autonomía de las baterías en el futuro?

El Polestar 2 ofrece a una autonomía de hasta 551 kilómetros y el Polestar 3 y siguientes modelos superaran los 600 kilómetros de autonomía.