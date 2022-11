Renting Partner: apoyo y transparencia para los clientes

En Marzo de 2018, varios profesionales con una amplia experiencia en el sector del renting de equipos, se unieron para constituir esta sociedad, que nació con dos objetivos que siguen vigentes a día de hoy: ofrecer las mejores condiciones económicas y facilitar el proceso de contratación a sus clientes.

Renting Partner no busca automatizar la relación con sus clientes mediante «call centers» o marcadores automáticos sino que ofrece un trato cercano y personalizado, acompañando al cliente durante toda la vida del contrato de renting. Permite mantener la relación con un mismo responsable comercial y no es necesario llamar a centralitas o perder tiempo en esperas.En palabras de Juan Antonio Robles, fundador y Director de Operaciones de Renting Partner: «Si por algo destacamos es por implicarnos al máximo con cada cliente de la manera más transparente posible. El asesoramiento de nuestro equipo está disponible siempre que lo necesite. Nos distinguimos tanto por la seriedad y calidad de nuestro servicio como por la creación de relaciones a largo plazo. El hecho de ser independientes de empresas y marcas nos permite encontrar la mejor oferta en el sector al menor coste. Trabajar con las mejores operadoras y con multitud de concesionarios de distintas marcas de coches nos permite elaborar ofertas competitivas tanto con fabricantes como distribuidores. Esto conlleva que tenemos acceso a todas las ofertas de renting de coches del momento. Además, nuestro servicio no supone coste alguno para nuestros clientes gracias a nuestros acuerdos con los distintos actores del mercado».

Canalizar la información

Hoy en día, cualquier persona o empresa que busque un coche nuevo con todos los servicios incluidos en una cuota mensual o que necesite renovar el que tiene, se encuentra con mucha información y esto no siempre es fácil de gestionar. Contactar con Renting Partner permite canalizar fácilmente las dudas o consultas y acceder a una mayor oferta que la de un único operador, ya que cuenta con coches en oferta o de campaña procedentes de operadoras de renting; ofertas propias; especialistas en renting de coches de alta gama; y coches a la carta, gracias a sus acuerdos con distribuidores de las distintas marcas. Son especialistas en comparar las ofertas existentes en renting de coches y ofrecer las condiciones que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente, siempre tratando de dar precios reales sobre vehículos de renting de entrega inmediata, incluso en esta época de dificultades de suministros en el mundo del automóvil donde los plazos se están alargando.

No es sencillo disponer de auténticos profesionales en renting y en coches, y en Renting Partner tienen siempre uno disponible, al que poder acceder por cualquier canal de comunicación. Además, se ahorra mucho tiempo evitando llamadas de distintos operadores y el proceso de contratación de renting resulta muy sencillo.

Servicios

El renting elegido permite una amplia gama de servicios desde el seguro a todo riesgo, el servicio de atención al Conductor 24 horas / 365 días multicanal, mantenimiento preventivo y correctivo, servicio de cita previa, de recogida y entrega a domicilio, vehículos de sustitución, o cambio de neumáticos, también lo incorporan sin límite, entre otros.

Si buscas estrenar un coche o flota de renting este bróker te asesorará de forma honesta, te ayudará a tomar la mejor decisión y agilizará tu pedido para que puedas disfrutar tu vehículo sin coste alguno.