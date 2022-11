Las ventas de coches en España continúan su desplome

Las ventas de coches en España crecieron el pasado mes de octubre un 11,73% con un volumen de 65.966 unidades, una cifra que se compara con el mismo mes de 2021, que todavía sufría las consecuencias de la pandemia, según datos publicados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores (Ganvam). En el acumulado del año hasta octubre, las entregas de automóviles en el mercado español alcanzaron un volumen de 666.247 unidades, un 5,8% de disminución en comparación con las 706.997 unidades que se contabilizaron un año antes. Sin embargo, la realidad es bien diferente ya que, si comparamos estos datos con el último año “normal”, 2019 (prepandemia), la caída es del 29,8%, mes en el que se vendieron 93.954 unidades. El mercado continúa sufriendo las consecuencias de la crisis de los microchips y los problemas de ritmo de fabricación originados por la escasez de estos componentes.

Por canales de venta, las entregas a clientes particulares subieron un 0,4% el mes pasado, con 31.184 unidades, y bajaron un 0,5% en lo que va de ejercicio, con 294.910 unidades, mientras que las matriculaciones de empresa se situaron en 29.598 unidades en el cómputo mensual, un 22,1% más, y en 284.534 unidades desde enero, un 7,1% de subida. Por su parte, las compañías de alquiler de vehículos adquirieron 5.184 unidades en octubre, lo que se traduce en un incremento del 39%, al tiempo que en lo que va de 2022 las entregas en este canal se hundieron un 40,1%, hasta 86.803 unidades. En renting, las matriculaciones totales (turismos, vehículos comerciales, industriales y autobuses) en España totalizaron 21.443 unidades el mes pasado, lo que supone un incremento del 18,8% interanual, al tiempo que desde enero se registró una bajada del 3,5%, hasta 204.941 unidades.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “el mercado de turismos y todoterrenos crece por encima del 11% en octubre. Es el tercer mes consecutivo en el que las ventas suben en un contexto de mercado a la baja y con una coyuntura socioeconómica muy desfavorable. El sector continúa sufriendo la grave crisis de semiconductores que penaliza la producción. Aunque persiste la demanda, los fabricantes continúan tratando de minimizar los problemas de ritmo de fabricación originados por la escasez de componentes. Como sigue la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en Asia, no prevemos que la situación mejore hasta 2023, con lo que el mercado cerrará, en el mejor de los escenarios, en torno a 820.000 matriculaciones de turismos nuevos, más de 35.000 coches menos que en 2021″. Por su parte, Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que “El dato positivo en las matriculaciones de octubre no es representativo, porque seguimos hablando de un mercado con unas cifras bajísimas que además estamos comparando con un año ya malo como fue 2021. El mes se ha salvado por el incremento en las operaciones de empresas y empresas alquiladoras, mientras que el canal de particulares, el que atienden los concesionarios, vuelve a mostrarnos su cara más preocupante, quedándose casi un 40% por debajo de las ventas que hacía antes de la pandemia. El año cerrará, como preveíamos, con unas 830.000 unidades matriculadas, lo que confirma un preocupante empequeñecimiento del mercado de la automoción en nuestro país, que no sabemos cuándo cambiará de tendencia y que nos deja en una posición de debilidad en el proceso de descarbonización del parque en el que estamos inmersos, que culminará en 2035, cuando sólo podemos comercializar vehículos 0 emisiones”. Según la directora de comunicación de GANVAM, Tania Puche, “en octubre, destaca el leve incremento de las matriculaciones en el canal de particulares, lo que evidencia una demanda cada vez más débil como consecuencia de un panorama económico incierto, con préstamos cada vez más caros. Esta circunstancia, es un mercado en el que el 80% de los vehículos se financian, frena a las familias que quieren embarcarse en la compra de un coche. Si a esta coyuntura le sumamos que la crisis de los chips continúa haciendo mella sobre la oferta, todo apunta a que cerraremos el año entorno de las 820.000 unidades”.