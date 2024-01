Calidad, prestaciones, diseño y buen precio

La movilidad eléctrica está significando un antes y un después en el sector de la automoción y en la forma de entender el automóvil. Esto ha provocado que otros actores entren en el mercado con mucha fuerza, mucha más de la prevista por los fabricantes europeos que, casi de repente, han visto como las marcas chinas están demostrando que también saben hacer vehículos cien por cien eléctricos y con una tecnología igual o incluso mejor que la nuestra.

Atto 3 BYD

En España, las compañías empiezan a aparecer en el podio de los superventas. Y no es de extrañar cuando conduces coches cien por cien eléctricos como el que hoy nos ocupa: el BYD Atto 3. Pongámonos en contexto. ¿Qué es BYD? Estas siglas corresponden a la frase “Build your dreams” (“Construye tus sueños”) y se trata de un gigante tecnológico con cientos de proyectos y productos cuyas soluciones también son implementadas por empresas de todo el mundo. Su división de automóviles lleva poco tiempo en España, pero ya tiene en el mercado varios modelos como el Dolphin, el HAN y el Seal, que está suponiendo una revolución gracias a su sistema de batería con una autonomía altísima y por el que ya han preguntado marcas como Tesla y otros constructores.

Atto 3 BYD

El Atto 3 es un todocamino con una longitud de 4,45 metros, un motor eléctrico que rinde una potencia equivalente a 204 cv y una batería de 60 kWh capaz de ofrecer una autonomía homologada de 420 kilómetros, que pueden llegar a los 550 en ciclo exclusivamente urbano. La pregunta es… ¿Hay mucha diferencia entre un coche eléctrico europeo y otro chino? Pues la verdad es que no. El Atto 3 tiene detalles de calidad y diseño realmente interesantes, de esos que llaman la atención como lo harían las marcas consideradas “premium”. Si nadie te dice que es un producto chino sería difícil de averiguar para un conductor no familiarizado con el sector.

Atto 3 BYD

El interior es cómodo, amplio y sorprenden soluciones como su gran pantalla, la más grande del mercado, que puede tener disposición horizontal y también vertical, siempre que no uses el Apple Car Play, que no permite esta última configuración. Los asientos tienen un buen material y resultan realmente confortables. La posición de conducción es buena, distinta y a medio camino entre una berlina y un SUV porque gana en visibilidad. Pero esto es cuestión de gustos. Sorprenden detalles como la apertura de la puerta desde el interior, que está integrada junto a un altavoz, o las cuerdas que cubren el hueco portaobjetos de la puerta que parecen cuerdas de guitarra con diferentes afinaciones. Son cosas sin demasiada importancia, pero que reflejan el nivel de diseño y acabado del coche. De hecho, el director de diseño de la marca es Wolfgang Egger, un estilista que pasó por marcas como Audi, Lamborghini, Alfa Romeo y colaboró en la creación de modelos míticos del mercado.

Atto 3 BYD

El coche tiene un precio que, con ayudas públicas y descuentos del fabricante, puede quedarse en 31.780 euros, una cifra muy interesante para un coche que está muy bien equipado y cuenta con todos los dispositivos de seguridad de cualquier modelo premium alemán, francés o italiano. ¿Qué capacidad de recarga tiene? Puede cargar a 88 kW en corriente continua y lo cierto es que mantiene cierta estabilidad durante el tiempo que está enganchado al punto de recarga. Nosotros realizamos una prueba de unos 1.600 kilómetros durante 11 días, mayoritariamente por autovía y ciudad. ¿Es un coche para viajar? Sí. Lo demuestran los 900 kilómetros que realizamos por autovía. Salimos de Madrid con rumbo a Córdoba por la A4. Cargados al 96% y con una autonomía de unos 400 kilómetros. Circulando a 120 km/h y algo menos, la primera parada la realizamos en Manzanares, a unos 172 kilómetros de Madrid. Llegamos con un 35% y en un cargador de Zunder de 50 kW empleó unos 45 minutos en alcanzar el 90%. Al llegar a Córdoba todavía tenía un 25% de batería. En total tardamos unas cuatro horas y 40 minutos. En un coche convencional con motor de combustión, a las mismas velocidades, estaríamos hablando de invertir unos 50 minutos menos. Sí, merece la pena adquirir un coche así si quieres disfrutar de algo diferente, con un rendimiento más que correcto en todos los aspectos y un nivel de seguridad de cinco estrellas según EuroNCAP. Es decir, como los mejores europeos y coreanos. ¿Lo malo? Puede que su red de talleres todavía sea pequeña, salvo que vivas en una gran ciudad o estés cerca. Por lo demás, los fabricantes europeos deberían estar preocupados… A menos que en España hagan como en Francia limitando las ayudas a las marcas chinas con el argumento del exceso de huella de carbono producido en su proceso de fabricación.