Estos son los vehículos que tendrán que pasar la ITV dos veces este 2024

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos es un dolor de cabeza por el que todos los conductores deben pasar en algún momento. Este trámite tiene como objetivo garantizar que todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras estén en buenas condiciones y que sus sistemas de seguridad sean óptimos. Se comprueba la intensidad de las luces, la fuerza de los frenos, la respuesta de la dirección, la integridad de los cinturones de seguridad, etc. Todo debe estar en regla. Si no, no hay posibilidad de conseguir la pegatina que nos permite volver a circular.

En el año 2011, se realizó el último estudio sobre la contribución de estos centros de Inspección Técnica de Vehículos a la hora de reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Aquel estudio estimó en 170, las víctimas mortales que nunca tuvieron lugar gracias al buen estado de los coches. Desde entonces, la revisión se ha vuelto cada vez más estricta. La modernización de los sistemas de análisis de los centros de inspección ha sido capaz de precisar mucho más a la hora de detectar posibles defectos, por lo que podemos ser incluso más optimistas en cuanto al número de vidas que habrá podido salvar la ITV desde entonces.

La pegatina de la ITV es diferente cada año DGT

Cada cuánto tiempo debemos someternos a la ITV

Los únicos vehículos exentos de someterse a esta revisión son los vehículos nuevos. Y solo durante cuatro años desde la fecha de matriculación. A partir de entonces, deben pasar la ITV cada dos años. Un plazo de tiempo que disminuye a la mitad una vez el vehículo ha cumplido los 10 años. En cuyo caso, debe someterse a una revisión una vez al año. Ahora bien, existen ciertas excepciones a la regla general, que merecen una explicación más detallada:

Excepciones a la regla

Siempre que se realice una modificación del vehículo, como por ejemplo la instalación de lunas tintadas, habrá que llevarlo a la ITV para que la pieza instalada sea homologada. Cualquier cambio en el vehículo puede afectar su funcionamiento y seguridad, y es crucial que los expertos de la ITV verifiquen que la nueva pieza cumple con todos los estándares de seguridad requeridos de acuerdo a las normativas comunitarias y españolas.

Por otro lado, también es necesario mencionar que existe un grupo de vehículos que deben someterse a la ITV dos veces al año. Se trata de los vehículos ligeros destinados al transporte de mercancías. Es decir, las furgonetas. Si estos vehículos cuentan con un peso máximo autorizado menor a 3.500 kg y tienen más de 10 años de antigüedad, deberán superar la ITV cada seis meses.

La ITV voluntaria

Algo que también es importante mencionar es que todos estos son los plazos obligados por la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, esto no significa que no podamos someter a nuestro vehículo a la inspección tantas veces como queramos. El conductor tiene total libertad para decidir someterse a la ITV voluntaria y puede solicitar una revisión completa o parcial, según sus necesidades. Además, el costo de la inspección voluntaria suele ser más bajo que el de la inspección obligatoria.

ITV Redes sociales

Someterse a una ITV voluntaria es útil para obtener el asesoramiento de un experto sobre el estado general del vehículo, algo especialmente beneficioso antes de realizar un viaje largo, si ha aparecido algún ruido extraño en el vehículo o previo a la compra de un coche de segunda mano, que es una garantía para el comprador y un valor añadido para el vendedor en la transacción. Sin embargo, una ITV voluntaria no altera los plazos de la próxima revisión obligatoria.