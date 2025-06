La inexplicable desaparición de Rocío Carrasco: se impone el silencio

No hay vuelta atrás y parece que ‘La familia de la tele’ desaparecerá de la parrilla de TVE definitivamente, aunque en un intento desesperado la han emplazado a última hora de la tarde. Jesús Cintora ya le ha tomado el relevo, mientras que las estrellas del formato, que otrora triunfaban en ‘Sálvame’, desde Telecinco, ahora lloran su mala fortuna. A excepción de Kiko Matamoros, quizá, pues se ha regalado una escapada a Marbella por todo lo alto y sin escatimar en gastos, pese a que su futuro en televisión penda de un hilo. Pero hay una de sus estrellas que no llegó a brillar, pese a ser el fichaje más comentado: Rocío Carrasco.

¿Qué pasó con ella? Es la pregunta que más se hacen muchos en redes sociales después de que desfilase en la caravana inicial, tuviese un encontronazo histórico con Marta Riesco y no se la volviese a ver más. El 5 de mayo, cuando se realizó el desfile inaugural de ‘La familia de la tele’, la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco fue una de las más aclamadas. Regresaba a la televisión y lo hacía con sus amigos de ‘Sálvame’, además de su enemiga pública, la también ex de Antonio David Flores. Hubo tensión en directo, quizá también fuera de cámaras. Pero se desconoce a ciencia cierta por qué desapareció del mapa sin dejar rastro.

Rocío Carrasco, visto y no visto en TVE

La esposa de Fidel Albiac dejó de pasearse por los pasillos de Mediaset cuando comenzó a sentir que la presión mediática se le iba de las manos. No solo lo apostó todo con su docuserie contra Antonio David Flores, sino que también sacó una segunda parte contra su familia más mediática y menos afín a sus intereses. Después trató de hacerse un hueco en ‘Sálvame’ con sección propia, pero no contó con el respaldo del público y poco a poco perdió su lugar. Su regreso triunfal a la televisión cuatro años después sería en ‘La familia de la tele’, como colaboradora estrella. Pero no llegó a materializarse y no se han dado explicaciones a su sonadísima ausencia. ¿Qué ha sido de ella?, se preguntan.

Iba a verse las caras con su hermana, Gloria Camila Ortega, aunque fuese tan solo en audiencias, pues ambas ocuparían un lugar en un plató de televisión en la misma franja horaria, pero en distintas cadenas. El duelo no se llegó a vivir. Y eso que comenzaba la aventura con muchas ganas, como así expresó cuando desfiló por Prado del Rey: “Se me ha ido la noción del tiempo. Yo vengo con las mejores vibras del universo, como siempre, vamos a por todas”, fueron sus primeras palabras como fichaje estrella del programa que ha terminado estrellándose en las tardes de TVE.

Rocío Carrasco y Marta Riesco Gtres

Ante el silencio de la cadena y de los propios protagonistas en ‘La familia de la tele’, las explicaciones se buscaron en otros territorios. Fue en ‘Tentáculos’, programa presentado por Carlota Corredera en TEN, donde se habló de su ausencia y el silencio imperante. La presentadora, íntima amiga de Rocío Carrasco, dejaba entrever que su contratación no había recibido la respuesta esperada: “Igual me meto en un lío, pero a lo mejor en algún momento hablamos, y no me quiero adelantar, de las reacciones que hubo. No solo de Marta Riesco, sino de más personas cuando vieron que Rocío Carrasco era una de las personas que iba a estar también en ‘La familia de la tele’”.

Esto le abrió camino a Kiko Hernández a desvelar que había personas contrarias a compartir asiento y plató con Rocío Carrasco. Personas que no se sentían afines a ella y que podrían haber puesto en jaque su fichaje: “Hay dos personas que no van a tener feeling con Rocío: Kiko Matamoros y Lydia Lozano”, despejaba el colaborador, que después añadió a Belén Esteban. Tres pesos pesados del universo ‘Sálvame’ que bien podrían haber sepultado a la protagonista, aunque nada se sabe y todo son especulaciones. Desde la cadena no volvieron a nombrarla y tiempo después fue otra íntima amiga suya, Alba Carrillo, quien ocupó su lugar.