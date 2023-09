Francisco Hidalgo: “Dacia estará entre las tres primeras marcas de ventas a particulares”

“Las ventas de Dacia en el mercado español llegarán este año a las cincuenta mil unidades y podemos estar entre las tres primeras marcas del mercado de particulares”, son las estimaciones para este ejercicio de Francisco Hidalgo, director general en España de esta marca del grupo Renault, que viene acumulando incrementos de ventas desde su establecimiento en nuestro país hace ahora 19 años. Dacia es una de las elecciones preferidas en el mercado de ventas a particulares, las más apreciadas por los fabricantes, con una cuota de mercado en este segmento del 9%. “Con esta cifra nos situamos actualmente en cuarta posición, por debajo de Toyota, Kia y Hyundai, pero esperamos estar entre los tres primeros al final del presente ejercicio. Actualmente, las ventas a particulares representan el 80% de nuestras matriculaciones”, indicó Hidalgo.

Sandero Dacia

Explica el directivo que la filosofía de la marca ha variado de manera importante desde sus inicios, que comenzaron con el histórico Logan, que competía en el mercado, sobre todo, por el factor precio. En la actualidad lo que se persigue es conseguir la mejor relación posible valor/precio. “Buscamos -indica Hidalgo- dar más contenido por dinero. Que en nuestros coches no falte nada de lo necesario, pero que no sobre tampoco nada. Y de esta forma nos vamos adaptando a las necesidades reales del cliente para que pague sólo por los elementos que en verdad utilice y no por complementos no útiles que encarecen el producto. Y todo ello con un diseño más moderno”.

MY24 Dacia

Gracias a esta forma de actuar, Dacia ha conseguido situarse ya en cuarta posición en el mercado de particulares en España, con 24.038 unidades comercializadas hasta la fecha. Asimismo, Dacia Sandero es el vehículo más vendido a particulares en lo que llevamos de 2023 y continúa siendo líder del mercado español desde hace más de diez años. Por otra parte, la marca se ha colocado en cabeza en la tecnología GLP con más de 630.000 unidades vendidas en todo el mundo y casi 50.000 vehículos GLP en España, liderando el mercado nacional desde el año 2017. Con una cuota de mercado del 86% en 2023, Dacia se mantiene firmemente en el primer puesto del mercado de automóviles GLP. “Es la fórmula más económica para poder acceder a una etiqueta ecológica para aquellos que no tengan suficiente poder adquisitivo para acceder a motorizaciones eléctricas”.

Respecto a la situación del mercado en general durante el presente ejercicio, Hidalgo lamentó que un año más no se alcanzarán la cifra del millón de unidades, lo cual es una mala noticia para el sector, teniendo en cuenta la cantidad de plantas de producción instaladas en nuestro país y que pueden tener dificultades. Respecto a la evolución de su marca, Dacia ha tenido un primer semestre muy positivo, si bien en los meses de julio y agosto se ha notado una disminución de pedidos, lo que es normal en esas fechas. Indicó que su marca continúa teniendo una buena cartera de pedidos que irá entregando en la medida que llegue la producción de las fábricas, que han tenido los paros habituales de las vacaciones de verano. Su objetivo de alcanzar las cincuenta mil unidades es real, siempre que lleguen los automóviles que demandan los clientes, ya que han tenido épocas con listas de espera de varios meses que están ya resolviendo. Si el abastecimiento aumentara, la cifra de ventas también podría superar esta cifra.

Respecto a la evolución del mercado en general durante el presente otoño, el directivo de Dacia estima que las incertidumbres económicas y políticas pueden perjudicar al mercado en general y que nota que hay marcas que ya están agotando su cartera de pedidos pendientes. “Noto -puntualizo- que la demanda en general va bajando”. Explicó que la fuerza de Dacia se basa principalmente en su red comercial, ya que, de la mano de Renault, cuenta con más de 600 puntos de venta en toda España. Esto se complementa con una gama moderna y de éxito. El Sandero, presentado antes de la pandemia, es número 1 en ventas, mientras que el Duster ocupa este mismo lugar en la categoría de los SUV. Hace dos años llegó el Spring, como primer coche eléctrico de la marca, que ya es el cuarto más vendido en España con esta motorización, en tanto que el Jogger ataca el mercado de los SUV de siete plazas. Dacia presentará en un futuro próximo el Bigster, un SUV destinado a competir en el segmento SUV-C, que copa un 35% del mercado y que es el que logra mayores niveles de rentabilidad.

La historia de Dacia en nuestro país arranca en 2004 con el lanzamiento de Logan a un precio muy competitivo y en 2008 llegó el Sandero, un vehículo urbano fiel exponente de la “compra inteligente”. Un año después, se lanzaba la versión Stepway que anunciaba los primeros pasos de la marca hacia los todocamino. En 2010 Dacia presentó Duster, primer SUV de la marca y en la primavera de 2021 llegó la electricidad con su modelo Spring, el vehículo de este tipo más accesible del mercado europeo. El último pilar en completar la gama Dacia ha sido Dacia Jogger, en 2022, que reinventa el modelo familiar de hasta 7 plazas.

Tanto los coches de la marca como la red de concesionarios están en un proceso de cambio de su nueva imagen que acompaña la transformación de la marca y de su gama de productos, pero sin perder los valores clave de sencillez, robustez y economía. La primera concesión a nivel nacional en desvelar la nueva imagen de Dacia al completo se encuentra en la central de Madrid, si bien está previsto que a finales de 2023 toda la red complete su transformación con la nueva identidad de marca.