Iberdrola y Anfac se unen para impulsar la movilidad eléctrica

El CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle y el presidente de ANFAC (Asociación de constructores de automóviles) José María Recasens, han suscrito un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad eléctrica en España e incrementar tanto la venta de automóviles electrificados como la red de recarga con cargadores de gran potencia. En opinión de los dos dirigentes, la electrificación del transporte por carretera supone un avance en la independencia energética e impulsará económicamente al país, pero es necesario para ello un fuerte desarrollo de las ventas de automóviles eléctricos y, para que ello se produzca, es preciso el establecimiento de ayudas a la compra de estos vehículos.

Recasens (Anfac) y Ruiz-Tagle (Iberdrola) Anfac

Para Ruiz-Tagle, “no hay dudas en el camino de la electrificación, que es una oportunidad para la industria del automóvil mundial”. Indicó, además, que el uso del coche eléctrico resulta más barato que el de combustión y se lamentó del retraso en la implantación de este tipo de automóviles que sufre nuestro país, en comparación con el resto de Europa o de países vecinos como Portugal.

Por su parte, el presidente de Anfac, que lo es a su vez de Renault en España, señaló que, para conseguir los objetivos de movilidad, el sector del motor “es necesario, pero no suficiente” y explico que España deberá incrementar su participación de electrificados hasta niveles de un 20% de las ventas, lo que supone más que duplicar las cifras del año 2024. En caso de no conseguir los objetivos de descarbonización impuestos por la UE, los fabricantes se deben enfrentar a multas que superan los diez mil millones de euros. Y si no se aumentan las ventas de eléctricos habrá que dejar de vender y fabricar alrededor de dos millones de coches de combustión, lo que significaría el cierre de siete u ocho fábricas en Europa.

Confió Recasens que en el próximo mes de marzo la UE pueda flexibilizar los objetivos con periodo más amplios para ir adaptándose a la realidad del mercado, pero, señaló, “hay que ser flexibles, pero no perder el objetivo marcado”. Lamentó el presidente de Anfac que las ventas de eléctricos puros en España tenga una cuota de mercado de solo el 5%, mientras la media europea se encuentra en el 14%. Hay que lograr, en su opinión, accesibilidad en el precio de los vehículos y mayor capilaridad de la red de recarga. Por ello, es urgente la reactivación de las ayudas a la compra que al día de hoy están suspendidas.

En el acuerdo suscrito por ambas entidades se unen los fabricantes con Iberdrola, que es líder en infraestructura de recarga eléctrica en nuestro país. Ambas entidades consideran su unión clave para promocionar con mayor fuerza la venta de vehículos electrificados, impulsar de forma definitiva el desarrollo de la infraestructura de recarga de acceso público y abogar por la implementación de políticas e incentivos públicos eficaces para afrontar los objetivos marcados por Europa y que fija el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Entienden además que la movilidad eléctrica no solo facilita la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, sino que representa un impulso económico al país tanto en la fabricación de vehículos como construcción de estaciones de recarga.

España es el segundo productor automovilístico de Europa, con 18 fábricas en las que se fabrican 27 modelos de vehículos eléctricos e híbridos enchufables sobre un total de 40 modelos. Sin embargo, el país avanza lentamente en la penetración del vehículo electrificado, con el 11% de cuota de mercado en el último año, frente al 20% de la media europea. Iberdrola, con más de 8.400 puntos de recarga con garantía de origen 100% renovable en funcionamiento en España y 4.000 más en diferentes fases de instalación o activación, es el operador líder en infraestructura.

El acuerdo resalta que la colaboración entre ANFAC e Iberdrola representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y limpio en España. Al unir fuerzas, las entidades están sentando las bases para la movilidad eléctrica, beneficiando tanto al medio ambiente como a la economía. Con el apoyo adecuado de políticas públicas y la participación activa de los consumidores, España puede convertirse en un líder en movilidad eléctrica en Europa.

“La electrificación es imparable y la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse. El coche eléctrico representa no solo una oportunidad para la industria automovilística española, sino la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y sus emisiones. Además, tiene múltiples beneficios para el usuario final, como el ahorro de combustible, la ausencia de ruido o mayor confort. La firma de este acuerdo entre Iberdrola y Anfac representa la alianza entre los principales fabricantes de automóviles y el líder de infraestructura de recarga pública y privada en España”, afirmó Mario Ruíz-Tagle, CEO de Iberdrola. “Los pilares del sector se basan en nuevas cadenas de valor, en donde nuevos actores emergentes llevan la delantera. En este contexto la energía se ha convertido en un eje sobre el que pivotan el core de las decisiones estratégicas de la industria. Las sinergias entre el sector energético y la automoción son más fuertes que nunca, y eso se traduce, no sólo en tecnología, sino en posibilidades de negocios y servicios de valor añadido. Avanzar mano a mano con Iberdrola en esta transición nos permite descarbonizar toda la cadena de valor, desde la fabricación hasta el uso final. La alianza entre energía y automóvil eléctrico es natural y necesaria”, según el presidente de Anfac, José María Recasens.