José Antonio León Capitán, nuevo director de Comunicación de Renault Group España

A partir del lunes 7 de abril José Antonio León Capitán será el nuevo director de comunicación de Renault. Hasta ahora ocupaba este mismo puesto y además el de director Relaciones Institucionales en el grupo Stellantis para España y Portugal. León Capitán reportará a Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España y a Christian Stein, Chief Communications Officer Renault Group.

En su nueva posición, como miembro del equipo directivo, definirá y gestionará la estrategia y el plan de comunicación corporativa de la compañía en España y la gestión de la comunicación del polo industrial y de hibridación. Asimismo, supervisará la estrategia de comunicación de las cuatro marcas del grupo en España (Renault, Dacia, Alpine y Mobilize).

José Antonio León Capitán es Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y el Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, y cuenta con un Máster MBA por San Telmo Business School. Se incorporó al Grupo PSA en el año 2000, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional hasta la fecha. Hasta el año 2005 desempeñó diversas responsabilidades en las áreas de postventa, marketing y calidad en Peugeot España. En 2006, se unió a la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de Peugeot España, asumiendo los cargos de responsable de Relaciones Externas, Comunicación Interna, Competición, jefe de Prensa y, finalmente, director de Comunicación hasta 2014.

En enero de 2015 fue nombrado director de Comunicación de Peugeot, Citroën y DS Automobiles para España y Portugal. En 2016 amplió su responsabilidad, abarcando la comunicación de las plantas de Vigo, Madrid y Mangual de (Portugal), además de las relaciones institucionales del grupo PSA en la Península Ibérica. En 2018 incorporó a su perímetro la marca Opel y la planta de PSA en Zaragoza. Desde abril de 2021, ha sido director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia para España y Portugal, gestionando la comunicación de sus 11 marcas automovilísticas, 2 marcas de movilidad y 4 centros de producción en ambos países. En este rol, también ha liderado los asuntos públicos y las relaciones gubernamentales de Stellantis en la Península Ibérica, desempeñando la representación institucional del Grupo

Rosa Caniego Stellantis

Por su parte, Rosa Caniego ha sido nombrada responsable de Comunicación de Stellantis Iberia, reportando a Alessandro Nardizzi, Responsible for Enlarged Europe Countries Communications, and Pro One Communications. Caniego es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el sector de la automoción, que comenzó en 1990 en la Real Federación Española de Automovilismo. Posteriormente, se incorporó a BMW Group España como jefa de Prensa y posteriormente como directora de Comunicación. En 2017, se unió al Grupo FCA como responsable de Comunicación Corporativa y de las marcas. Tras ello, fue nombrada directora de Comunicación de las marcas Jeep y Opel. En septiembre de 2024, añadió a estas funciones la de directora de Comunicación de las marcas Fiat y Abarth en España y, más recientemente, para Stellantis Pro One España.