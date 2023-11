Lynk&Co: otra forma de entender el automóvil

Hace menos de una década, Alain Visser trabajaba en la cúpula directiva de Volvo. Antes había pasado por General Motors y también por Ford, siempre ocupando cargos de mucha responsabilidad. En aquel tiempo propuso a sus jefes, tras la negativa a hacerlo con marcas ya existentes, crear una marca de coches que fuera disruptiva, que abandonara los conceptos tradicionales y que significara una revolución a todos los niveles.

Lynk&Co Lynk&Co

Fue entonces cuando desde arriba aceptaron que saliera de Volvo y se centrara en hacer una compañía que tuviera como valores la nueva movilidad, la sostenibilidad, la flexibilidad a la hora de disfrutar del vehículo y todos estos cambios que se están produciendo en la sociedad hoy. Pero, claro, Visser vio venir esto en 2014… Así nació Lynk&Co, una empresa perteneciente al grupo chino Geely, que engloba otras compañías como Volvo, Polestar, Lotus, etc. En el país asiático tienen varios modelos en el mercado y en España y varios países de Europa apostaron por un coche híbrido enchufable basado en un éxito como el Volvo XC40. Pero claro, las cosas son distintas que en la marca sueca.

Lynk&Co Lynk&Co

Solo se puede adquirir por internet y en la mayoría de los casos se hace mediante suscripción por varios meses con total flexibilidad. No tiene concesionarios como tal (el mantenimiento se hace en los talleres de Volvo), sino Clubs que se alejan mucho del concesionario habitual con una decoración muy rompedora donde los clientes y no clientes pueden tomar algo, descansar o usar el club como centro de negocios para reuniones.

Lynk&Co Lynk&Co

En Lynk&Co más de la mitad de los trabajadores son mujeres y en un porcentaje muy elevado no proceden de la industria del automóvil. Y eso se nota, porque la forma de actuar y plantear el marketing de la compañía poco o nada tiene que ver con otros fabricantes. Parece de todo menos una marca de coches. De hecho, su primer Club se inauguró en Ámsterdam, una ciudad plagada de bicicletas donde el automóvil tiene poco que hacer. Sin embargo, ofrece una visión clara de la filosofía de la marca. Está centrada en ofrecer movilidad sostenible, fácil, flexible y con un nivel de conectividad muy avanzado. Su motorización híbrida enchufable, con etiqueta 0, es la que está teniendo una mayor aceptación.

Lynk&Co Club Lynk&Co

Desde el punto de vista mecánico, la hibridación viene compuesta por un motor de gasolina de tres cilindros y 1,5 litros reforzado con turbocompresor que alcanza una potencia de 180 caballos y se complementa con un motor eléctrico de 60 kW con un par máximo de 160 Nm. En conjunto alcanza una potencia de 261 caballos y se complementa con una caja de cambios automática de siete velocidades y que se puede colocar en un modo de conducción que aumenta la frenada regenerativa para recuperar más energía. Gracias a sus baterías de litio con capacidad de 17,6 kWh brutos se consigue una autonomía de hasta 70 kilómetros en modo eléctrico.

Es posible recargar la batería en marcha mediante el motor de combustión, pero la realidad es que los consumos cuando funciona únicamente el motor de gasolina son bastante elevados. La recarga de las baterías puede durar unas tres horas en una conexión doméstica.

Lynk & Co Lynk & Co Lynk & Co

El precio mensual es de 600 euros, quizá algo elevado, pero se encargan de todo como el mejor de los renting. ¿Qué la hace diferente a los demás? En un reciente viaje a Goteborg pudimos visitar uno de sus centros de diseño y desarrollo. Están tan centrados en las nuevas y reales necesidades de los actuales conductores que llama la atención, por ejemplo, la creación de una app integrada en el vehículo que facilita las reuniones profesionales mientras conducimos. Parece una tontería, pero se trata de optimizar el tiempo mientras estamos en carretera o en un atasco.

Lynk&Co Manolo Yllera Lynk&Co

Ya existen apps para esto, pero no están desarrolladas para ofrecer video y audio en el vehículo. Otra curiosidad es la posibilidad de ganar dinero extra poniendo el coche a disposición de otros usuarios mediante una app propia de Lynk&Co. Los propietarios y suscriptores de los Link & Co 01 han sido autorizados por la marca para poder compartir de manera segura sus vehículos con otros ciudadanos y obtener de esta forma unos ingresos extra en el proceso. Según los datos de la compañía, solo en el mes de octubre se han compartido un total de 1,5 millones de horas, cifra que pone de manifiesto el auge del carsharing. Lograr una movilidad sostenible es fundamental y por ello, la marca sueca impulsa el carsharing en un mercado ya saturado. En una sociedad donde los coches permanecen inactivos el 96% del tiempo, Lynk & Co ha identificado una oportunidad de cambio positivo a través del carsharing.

A diferencia de otros fabricantes de automóviles tradicionales, esta marca ha apostado por un enfoque simple y orientado al futuro: compartir vehículos para impulsar una movilidad más sostenible. A través de su aplicación, la compañía permite a los propietarios y suscriptores de su modelo «01» compartir de manera segura sus vehículos con otros y obtener ingresos en el proceso. De este modo, Lynk & Co tiene como objetivo promover un uso más eficiente de los coches, mejorando el acceso a la movilidad sin incrementar el número de vehículos en las ya congestionadas áreas urbanas. Cada modelo «01» está equipado con tecnología integrada para facilitar esta práctica, demostrando que los vehículos de la compañía están diseñados para ser compartidos.

Alain Visser Lynk&Co

En conversación con el CEO de la compañía, Alain Visser, de la que publicaremos una extensa entrevista, se desprende la fuerza con la que están llegando y llegarán los fabricantes chinos a Europa, de los que afirmó que no entienden como todavía en Europa se plantea la posibilidad de que los coches sigan con motores de combustión más allá de 2035. Reconoció las dificultades iniciales, pero poco a poco su crecimiento en España es mayor, al igual que en los países donde está presente, Alemania, Suecia, Países Bajos, etc. La cuota es de 600 euros, pero el nivel de flexibilidad es muy grande y eso es precisamente lo que busca ahora el conductor. La compañía tiene otros modelos en el mercado chino y recientemente anunció que traerá a Europa un vehículo cien por cien eléctrico. Sin embargo, no estará, de momento en España ya que nuestro nivel de infraestructura eléctrica está muy debajo de lo esperado en comparación con los países vecinos de la Unión. En cualquier caso, Lynk&Co será una marca fuerte que ya está rompiendo los esquemas.