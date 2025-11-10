DS, la marca de lujo de Stellantis, ya supera las 340.000 unidades vendidas

“Tenemos buenas perspectivas de ventas del Número 8, el SUV-C de máximo lujo de DS que ya está disponible y cuyas primeras unidades llegarán este mismo mes a sus propietarios”, afirma Rodrigo Sánchez Monasterio, el director de marketing de la marca de lujo del grupo Stellantis. El nuevo modelo continúa la política de electrificación que se ha marcado la firma francesa desde su relanzamiento hace ahora algo más de seis años.

El DS Número 8 es el último de una gama de productos que se caracterizan por el diseño, el lujo y la electrificación. La marca DS tiene una historia gloriosa, ya que todos los aficionados al automovilismo recuerdan los innovadores 19 y 21 que salieron al mercado a partir de 1956. La firma se reintentó en 2014 con un proyecto industrial nuevo que vio nacer su primera obra en 2018, con el DS7, al que siguió en DS3 en 2019, el DS9 al año siguiente y el DS4 en 2021. Ahora llega el llamado Número 8, que está llamado a ser el buque insignia de la marca.

Sánchez Monasterio explico que, en todos los casos, la electrificación es parte esencial de la ingeniería de sus motorizaciones. Y en este apartado se encuentran en el nivel más alto. No es por casualidad que DS participa desde su creación en las carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula E (la F-1 eléctrica) y tiene en sus vitrinas dos títulos mundiales y un sin fin de carreras ganadas. La marca tiene ya una proyección mundial ya que está presente en 40 países con más de 450 exposiciones de venta.

De toda la gama, el modelo estrella es el DS7, que supone la mitad de las ventas de la compañía, seguido del DS4 con la tercera parte y el DS3 con la quinta parte de las matriculaciones. Un aspecto comercial importante es que el 35% son ventas por el canal de particulares, el más interesante desde el punto de vista financiero.

Con el Número 8 se ataca el mercado más Premium, como lo demuestra el hecho de que es coche oficial del presidente de la República Francesa. Un vehículo que va dirigido especialmente al mercado de empresas. Se trata de un SUV del segmento C, con formas de coupé y un diseño que hacen de él un coche de representación y con una mecánica que asegura una autonomía eléctrica de 750 kilómetros y está disponible desde 57.000 euros.