Marruecos aafianzasu posición como uno de los principales importadores de diésel y gasóleo rusos en octubre, según datos recientes del Grupo LSEG (Bolsa de Valores de Londres) e informes del sector petrolero. Si bien Moscú registró una disminución del 4% en sus exportaciones marítimas de combustibles refinados con respecto a septiembre, Rabat se mantuvo entre los mercados activos que reciben envíos rusos, junto con Túnez, Senegal y Libia.

Las exportaciones rusas de diésel alcanzaron aproximadamente 2,37 millones de toneladas en octubre, afectadas por el mantenimiento estacional en algunas refinerías, así como por averías imprevistas que limitaron la capacidad de producción. La actividad en Primorsk, el mayor puerto ruso para la exportación de combustible bajo en azufre, también disminuyó alrededor de un 5,7%, alcanzando solo 0,906 millones de toneladas.

Turquía continuó liderando la lista de clientes de Moscú en este sector, incrementó sus importaciones en un 1% hasta alcanzar el millón de toneladas durante el mismo mes. Marruecos se ha consolidado como un destino clave en África, contribuyendo a la reconfiguración de los flujos energéticos y beneficiándose del cambio geográfico en los mercados globales derivado de las sanciones occidentales contra Rusia y los consiguientes desafíos en materia de transporte y seguros, subraya Nador City.

Informes del grupo británico indican que estos nuevos destinos, en particular Marruecos y el norte de África, se han integrado en una compleja red de operaciones de transporte marítimo, que en ocasiones implica desvíos de carga entre buques frente a las costas de Chipre, Grecia y el puerto egipcio de Port Said, en lo que parece ser un intento de eludir las restricciones impuestas por las recientes sanciones estadounidenses.

Los datos de seguimiento marítimo confirman que se desconoce el destino final de aproximadamente 100.000 toneladas de diésel ruso enviadas durante octubre. Esto refleja la complejidad de las rutas comerciales y la creciente dependencia de Moscú de canales alternativos e indirectos para distribuir sus productos petrolíferos en los mercados globales.

La continua compra de diésel ruso por parte de Marruecos forma parte de una estrategia nacional para garantizar la seguridad energética y diversificar sus fuentes de suministro en un contexto global caracterizado por la volatilidad de los precios y la creciente competencia por los recursos, agrega.