Mireia Belmonte prueba las (nulas) emisiones del Hyundai más ecológico en una burbuja

La compañía asiática Hyundai, que tiene dentro de su gama modelos 100% eléctricos, híbridos e impulsados por hidrógeno, un abanico ecológico del que muy pocos pueden presumir, ha estrenado una campaña de imagen junto a la deportista Mireia Belmonte, embajadora de la marca, que prueba la tecnología limpia del hidrógeno del Hyundai NEXO. En el spot, la campeona olímpica se enfrenta al desafío de entrenar dentro de una burbuja conectada al tubo de escape de un Hyundai NEXO, respirando directamente las emisiones del vehículo.

El reto demuestra la eficiencia de la tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente, desarrollada para el Hyundai NEXO, que solo emite vapor de agua y purifica el aire al 99,9 %. El Nexo es un todocamino impulsado por un motor eléctrico impulsado por hidrógeno.

Mireia Belmonte, protagonista del vídeo, reconoce que le pareció un reto sorprendente, y no dudó en asumir la impactante propuesta de Hyundai para dar a conocer hasta dónde es capaz de llegar la tecnología del hidrógeno: “Como embajadora de la marca Hyundai, recibí la invitación para hacer un reto en el que iba a respirar directamente las emisiones de un tubo de escape. Obviamente, no era un coche normal, así como tampoco sus emisiones. Desde un primer momento me impactó la original idea y ahora puedo reconocer que es uno de los proyectos más alucinantes en los que he participado. Implicarme así, para mostrar los efectos de respirar directamente las emisiones del Hyundai NEXO, es decir, vapor de agua y oxígeno, ha sido un reto increíble en el que me siento orgullosa de haber formado parte. Sin duda, es imprescindible seguir apoyando a marcas como Hyundai para que sigan innovando y haciendo posible un futuro mejor para todos”.