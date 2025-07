¿Se puede pasar la ITV en otra Comunidad Autónoma distinta a la de matriculación del vehículo?

Tener un coche tiene numerables ventajas hoy en día, pues nos facilitan la llegada a tiempo a muchos lugares de forma cómoda y sin tanto estrés como puede llegar a ser en algunas ocasiones el transporte público. Sobre todo en ciudades grandes donde puedes estar varias horas en el transporte.

Ahora bien, debemos tener la documentación del vehículo al día para poder circular correctamente y preservar la seguridad tanto de nosotros como del resto de los usuarios de la vía. Desde 1987, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) es un trámite obligatorio para todos los vehículos a motor: antes o después van a tener que pasar por este trámite, puesto que mediante esta inspección nos aseguramos que nuestro vehículo cumpla con las condiciones de seguridad establecidas por la norma.

¿Qué pasa si paso la ITV en otra Comunidad Autónoma?

Existen más de 400 estaciones de ITV distribuidas a lo largo del país. A pesar de que es habitual seleccionar la que se encuentre más próxima a nuestro hogar o lugar de trabajo, la verdad es que es posible visitar cualquiera de ellas para realizar la revisión técnica del vehículo.

La legislación no establece una estipulación que requiera la realización de la ITV en un lugar específico. En realidad, si tu vehículo está registrado en una comunidad y en el instante en que debes realizar la inspección estás de vacaciones o trabajando en otra comunidad autónoma, puedes agendar tu cita en la estación de ITV que más te resulte conveniente.

Además, si por algún motivo, el vehículo no supera exitosamente la inspección a la primera, también será necesario realizar la inspección, pero en este caso podrás pasarla en cualquier estación del territorio español.

Estación de ITV de Valladolid larazon La Razón

[[H2:¿Puedo circular sin la ITV pero con cita previa?]

No, el hecho de haber solicitado una cita previa no permite circular con el vehículo si la ITV está fuera de plazo. Aunque tengas una cita previa concertada en el centro de inspección, puedes recibir una multa ya que conducir sin la ITV en vigor es ilegal y está sancionado. Sin embargo, existen dos situaciones en las que las autoridades no realizarán una denuncia: si la cita de la ITV es para el mismo día y la hora coincide con la visita al centro de inspección, o si solicitaste la cita antes de la caducidad de la ITV, pero hay retrasos en las estaciones de inspección que impiden realizar la revisión.

O sea, que es importante ser cuidadosos y responsables, y acordarse de pasar la ITV cuando toca. Porque las consecuencias pueden ser bastante graves. Y si se te ha pasado la cita programada, es mejor no utilizar el vehículo hasta el día en que esté programada la próxima cita. Esto puede resultar inoportuno, en según qué circunstancia, pero el agente de tráfico no tiene por qué ser tolerante con tu situación particular.