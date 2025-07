Las Zonas de Bajas Emisiones ya ocupan más de cien mil campos de futbol

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aquellas que imponen restricciones a la circulación a los vehículos más contaminantes, ya ocupan una superficie superior en España de más de 100.000 campos de fútbol, según un estudio realizado por Bipi. De los datos de este informe elaborado por la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, Madrid es la ciudad que más restricciones presenta con una superficie de 605 km2, equivalente a 84.628 campos. El total de la superficie de las ZBE en las 53 ciudades que se aplican alcanzan una superficie de 739 kilómetros cuadrados, equivalentes a 103.460 campos de fútbol.

Estos datos ponen de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid ocupa alrededor del 80% del total de las restricciones que existen en España. Esto viene determinado porque la capital de España cuenta con una ZBE que se corresponde con todo el municipio de la capital. Le siguen otras ZBE, si bien tienen una superficie menor, como Barcelona, con 95 kilómetros cuadrados y Badalona con 12 kilómetros cuadrados.

No obstante, y a pesar de que la cifra de los cien mil campos de fútbol es llamativa, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las principales ciudades avanzan, en realidad lo hacen a un paso muy lento, según el estudio de Bipi. En concreto según los datos del Ministerio de Transición, los 53 municipios que tienen una ZBE suponen solo el 31,8% sobre el total de municipios de más de 50.000 habitantes que deberían tener activa una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), puesto que esta normativa está vigente desde el 1 de enero de 2023. En cuanto al resto de municipios que no tienen una ZBE activa, un total de 94 ciudades, el 56%, tiene la ZBE en trámite. Y los otros 20 municipios restantes, casi el 12%, mantienen como pendiente la instauración de una ZBE. Estas cifras suponen, por tanto, que el 68,2% de los municipios que están obligados a tener una ZBE (Zona de Bajas Emisiones) todavía no la tienen activa. Del total de 94 ciudades que tienen pendiente poner en marcha una ZBE, alrededor de 30 ciudades, el 32%, son capitales de provincia.

Hay capitales de provincia como Valencia, con cerca de 800.000 habitantes; Murcia, con cerca de 460.000 habitantes; Las Palmas de Gran Canaria, con 380.000 habitantes; Vitoria, con 255.000 habitantes y Granada, con 234.000 habitantes, que todavía no tienen activas sus ZBE. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son obligatorias por ley en España desde el 1 de enero de 2023 para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, así como para algunos de más de 20.000 con problemas de calidad del aire. Esta obligación viene determinada por el artículo 14 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021), y tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica y cumplir con los compromisos climáticos. Sin embargo, algunos municipios alegan que no han tenido el tiempo suficiente para diseñar e implementar la Zona de Bajas Emisiones correspondiente; además de argumentar falta de medios técnicos y económicos, ya que la implementación de las ZBE obliga a contar con cámaras de control de matrículas, señalización específica y sistemas informáticos de gestión.

Teniendo en cuenta que la edad media de los turismos en España sigue escalando y se sitúa ya en 14,5 años de antigüedad, son varios los millones de vehículos que tienen algún tipo de restricción a la hora de entrar en las ZBE. Por ello, muchos compradores han elegido una suscripción a un vehículo con compañías como Bipi para poder acceder a las ZBE sin riesgo de recibir una sanción.

Algunos de los modelos más vendidos para este fin son, por ejemplo, el Dacia Jogger híbrido ligero y con la etiqueta ECO, que está disponible desde 395 euros al mes. Un Renault Captur, híbrido ligero y también con la etiqueta ECO está disponible desde 415 euros. Un Citroën C4 híbrido ligero y con la etiqueta ECO es accesible desde 445 euros. Un Kia Sportage con etiqueta ECO tiene un precio mensual de 519 euros. Y un Renault 5, eléctrico puro, con la etiqueta CERO está disponible desde 539 euros al mes también para un período de 36 meses. Con todos estos modelos, se puede acceder a las principales Zonas de Bajas Emisiones sin restricción alguna.

Las 25 ZBE más importantes que existen en España y que están actualmente vigentes con su extensión y su equivalente en campos de fútbol son las siguientes:

Nº ZBE Extensión Campos de fútbol

1 Madrid 605 km2 84.628 campos

2 Barcelona 95 km2 13.300 campos

3 Badalona 12 km2 1.680 campos

4 Málaga 4,4 km2 616 campos

5 A Coruña 4,2 km2 588 campos

6 Córdoba 2,5 km2 350 campos

7 Bilbao 2 km2 280 campos

8 Cerdanyola del Vallès 2 km2 280 campos

9 Zaragoza 1,7 km2 238 campos

10 Palma 1,3 km2 182 campos

11 Sevilla 1,25 km2 175 campos

12 San Sebastián 1,2 km2 168 campos

13 Cartagena 1,2 km2 168 campos

14 Valladolid 1,1 km2 154 campos

15 Getafe 1 km2 140 campos

16 Benidorm 0,74 km2 104 campos

17 Guadalajara 0,72 km2 101 campos

18 Rivas 0,6 km2 84 campos

19 Almería 0,54 km2 76 campos

20 Torrejón de Ardoz 0,49 km2 69 campos

21 Ávila 0,48 km2 67 campos

22 Pamplona 0,43 km2 60 campos

23 Elche 0,2 km2 28 campos

24 Alcobendas 0,15 km2 21 campos

25 Boadilla del Monte 0,14 km2 20 campos

Total 739 km2 103.460 campos