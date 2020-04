Las farmacias de Murcia reparten cerca de 90.000 mascarillas a los mayores de 65 años

Las farmacias de la Región de Murcia han comenzado hoy a repartir de forma gratuita dos mascarillas a los mayores de 65 años a través de la receta electrónica, en una jornada en la que se ha notado una mayor “presión asistencial” con respecto a otros lunes. Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, quienes han detallado que hasta esta tarde, las farmacias han repartido 88.572 a alrededor de 45.000 personas mayores.

De hecho, han remarcado la “dureza” de la jornada para los farmacéuticos, que ha tenido que incluir dicho reparto con el resto de atenciones, pero haciendo hincapié en que se ha desarrollado con total “normalidad”, dentro de lo “anormal” de la situación, como lo es el estado de alarma.

Si bien es cierto que algunos establecimientos han visto agotadas sus reservas de mascarillas, desde el Colegio han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población, ya que entre esta misma tarde y mañana por la mañana se repondrá el stock necesario. “Ningún ciudadano mayor de 65 años se va a quedar sin su mascarilla”.

Además, insisten en que no es necesario acudir hoy, ni mañana, ni en toda la semana, si no es preciso, a por la mascarilla, ya que “no hay que olvidar que seguimos confinados, y los mayores son los más vulnerables al coronavirus, por lo que cuanto más retrasen su salida de casa, mejor”.

De hecho, recomiendan que a ser posible, no sean ellos mismos quienes vayan a recogerlas, sino que vaya algún familiar, vecino o amigo con la autorización correspondiente o, incluso, llamen a su farmacia de confianza y pidan que se la entreguen a domicilio. “Muchos farmacéuticos se han desplazado a casa de sus clientes para entregárselas y que no tengan que salir”.

Pero precisamente, para quienes no tengan más opción que acudir en persona a la farmacia, recuerdan la importancia de respetar las normas de seguridad para evitar contagios, como protegerse del contacto de otros ciudadanos, mantener la distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. “En esta primera jornada no hemos registrado ninguna incidencia considerable, pero debemos garantizar la seguridad porque no queremos ningún repunte de los contagios”.

Reparto por áreas

Según el registro del reparto de mascarillas al que ha tenido acceso este periódico, por áreas, en Cartagena se han repartido 18.681 unidades en la primera jornada de entrega de mascarillas, seguida por Murcia Oeste donde se han contabilizado 15.301, y la Vega Media del Segura, con 14.626.

Asimismo, en Murcia Este también se han contabilizado 13.034 unidades entregadas a los mayores de 65 o sus familiares, así como otras 9.808 en Lorca.

Le sigue el área del Noroeste con 5.221; la zona del Mar Menor con 5.115 unidades; la Vega Alta del Segura con 3.757; y finalmente, en el área del Altiplano se han repartido 3.029 mascarillas hoy.