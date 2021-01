Cs eleva la sospecha sobre la vacunación de altos cargos en Murcia e inicia una investigación en la Asamblea Regional

Ciudadanos ha decidido poner en marcha en la Asamblea Regional la Comisión Especial de Investigación sobre el proceso de vacunación. La coordinadora autonómica de la formación, Ana Martínez Vidal, ha explicado que “nuestro objetivo es llegar hasta el final en este asunto, porque es la única forma de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los cargos que gestionan la pandemia”. A su juicio, esta comisión va a permitir a todos los habitantes de la Región “conocer de forma legítima lo que por transparencia venimos reclamando: si, como se sospecha, se incluyeron más políticos, familiares o allegados”. “Confiamos en que el resto de partidos políticos apoyen la puesta en marcha de esta comisión, para despejar dudas al respecto del proceso de vacunación, porque debe quedar libre de sospechas y privilegios”, ha añadido Martínez Vidal, quien ha añadido que “la ejemplaridad tiene que ser una máxima en todos y cada uno de los altos cargos públicos. Ciudadanos vino a la política a servir a la sociedad, no a servirse de los cargos”.

Martínez Vidal ha afirmado que “los cargos públicos del Gobierno Regional que se hayan vacunado sin estar en los grupos prioritarios no pueden seguir en sus puestos y en eso vamos a ser inflexibles. No obstante, y dada la delicada coyuntura sanitaria de la Región, no vamos a exigir su cese hasta que la situación epidemiológica y de los hospitales esté controlada y sea estable. En este momento la prioridad es salvar vidas y garantizar la correcta gestión de la pandemia”.

La líder naranja ha puntualizado que “no creemos necesario hacer pública la lista de los más 48.000 murcianos que se han vacunado. Lo que es importante saber, y los ciudadanos tienen derecho a conocer, es si hay más altos cargos que se han vacunado saltándose el protocolo y sin formar parte de los grupos prioritarios. Es decir, si han usado su posición de privilegio en detrimento de aquellos que están en primera línea o que son más vulnerables si se contagian”. El ‘error de interpretación que se cometió’, tal y como lo calificó el presidente López Miras, fue “extremadamente grave”, a juicio de la coordinadora autonómica, que considera que “el criterio del PP para justificar la vacunación de sus cargos por ‘contacto con el personal de los hospitales y residencias’ no se sostiene y choca con la realidad de que se excluyera al personal y altos cargos del IMAS y de la Consejería de Política Social”.

“Se ha vacunado supuestamente a más de 500 personas de una consejería que trabajan en entornos seguros, con mascarilla, en turnos o teletrabajo, sin contacto directo o estrecho con pacientes Covid. Y esas vacunas podrían haberse usado para inmunizar a grupos muy vulnerables, grandes dependientes, o a nuestros mayores y enfermos crónicos, que llevan desde que comenzó esta pandemia aislados, con miedo, y sin poder relacionarse prácticamente con nadie.

“Exigimos máxima transparencia para que se conozca la ‘Lista VIP’ de políticos vacunados”, ha reafirmado la coordinadora autonómica, que considera que la vacunación de personal ajeno al SMS o la Consejería de Salud, como el presidente del Colegio de Médicos, el concejal de Murcia Felipe Coello, o la alcaldesa de Molina de Segura “no son son casos aislados”.