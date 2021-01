El PP exige al Gobierno de España la bajada del IVA al 4% de las mascarillas FFP2 y FFP3

El Partido Popular, por medio de una moción en la Asamblea Regional, ha exigido al Gobierno de España que incluya a las mascarillas FFP2 y FFP3 en la reducción del IVA al tipo superreducido del 4%, “cuyo uso es recomendado por parte del propio Ejecutivo central”.

La viceportavoz del PP, Mª Carmen Ruiz Jódar, considera que es una medida “urgente y necesaria”, después de que el Gobierno de Sánchez en “una maniobra trilera solo aprobó la reducción del IVA en las quirúrgicas”, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Señala Ruiz Jódar que “el propio Gobierno de España ha recomendado el uso de las mascarillas FFP2 y FFP3 por su mayor grado de protección lo que obliga a abaratar su coste”. “Ahora no debe haber excusas para no incluirlas en la reducción del IVA al 4%, a no ser que la prioridad sea la de recaudar y no la de evitar contagios y salvar vidas”, ha dicho.

Recuerda la viceportavoz del PP en la Asamblea “los bandazos” del ya exministro Illa y Fernando Simón que “han ido cambiando su relato en repetidas ocasiones a lo largo de este tiempo, creando una innecesaria confusión entre los ciudadanos”. Añade que “comenzaron considerando que su uso no era necesario, para a continuación declarar que era algo recomendable, posteriormente afirmar que su utilización era muy recomendable y finalmente llegó a calificar este método de protección individual como un recurso obligatorio”.

“Al margen de rectificaciones y alteraciones de criterio, la realidad es que el uso de la mascarilla es totalmente necesario y fundamental, una verdadera y eficiente defensa contra el coronavirus, no solo para proteger a su portador, sino a todas las personas con las que interacciona”, ha manifestado la viceportavoz “popular”.

“Habida cuenta de que se trata de un elemento esencial de protección, de un producto de primera necesidad, desde el Grupo Parlamentario Popular en numerosas ocasiones solicitamos al Gobierno de España que redujera su IVA al tipo súper reducido, de manera que su adquisición fuera lo menos gravosa posible para los ciudadanos”, ha apuntado Ruiz Jódar, que a ese respecto ha señalado que “sin embargo, se resistía a hacerlo, parapetándose incluso tras falsos argumentos como que la Unión Europea impedía hacerlo, cuando la verdad es que Bruselas ya había autorizado a todos los estados miembros realizar dicha rebaja impositiva”.