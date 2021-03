El ex consejero Motas se despide “en paz” y espera haber mejorado el empleo murciano

El ex consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, ha querido despedirse a través de una carta en la que asegura sentirse “en paz” y en la que ha pedido a los partidos políticos de la Región de Murcia que “aúnen esfuerzos en pro de la ciudadanía”.

Motas explica en la misiva que, “tras unas semanas convulsas, no había más opciones que mi salida del Gobierno Regional. Ha sido para mí una experiencia dura pero muy enriquecedora, nos han acontecido momentos difíciles que serán historia de esta Región, quedándome la satisfacción de haberlo dado todo con una vocación intacta de servicio público, por y para esta Región que tanto quiero”.

El ex consejero ha asegurado sentirse “agradecido” y ha hecho extensivo ese reconocimiento a todos los sectores del ámbito de las competencias que ha desarrollado, así como a sus compañeros del Consejo de Gobierno. “Ha sido enriquecedor trabajar y aprender con ellos en un entorno difícil, donde creo modestamente que se han hecho muchas cosas bien”.

A su equipo en la Consejería, ha dicho, “he tenido la fortuna de estar rodeado de buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas. Ha sido un placer trabajar con funcionarios que se han esforzado al máximo por los murcianos (gestionando fuera de horario, en festivos y en unas condiciones muy difíciles). Sois orgullo de esta Región y para mí ha sido un honor trabajar y aprender con vosotros”.

Del mismo modo, ha dado las gracias su partido por la confianza y espera haber “podido mejorar algo el Empleo, la Investigación y el Sistema Universitario de nuestra Región, para mí sería la mayor de las satisfacciones”.

Por ello, se va, dice “en paz, porque me llevo muchos amigos y creo que ninguna enemistad, y porque estoy convencido de que la labor desarrollada dará sus frutos aunque yo ya no esté, si bien es cierto que me queda la tristeza de no haber podido culminar la gran cantidad de proyectos que se han iniciado”.

Sin embargo, ha querido lanzar “con humildad” un mensaje a todas las formaciones políticas para que “aúnen esfuerzos en pro de la ciudadanía. Necesitamos estar unidos para superar los grandes retos que tenemos por delante y no nos podemos permitir más desencuentros y dilaciones”.

“Me despido como consejero pero continúo en mi vocación de servidor público, como docente e investigador en el Área de Toxicología de la Universidad de Murcia, labor que nunca abandoné del todo y que estoy deseando retomar”, ha aseverado.

“Gracias a todos los que en estos días me han manifestado su cariño y gracias a toda mi familia por haber estado siempre ahí”, concluye su carta de despedida.