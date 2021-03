Ballesta (PP) retiraría la querella contra Mario Gómez (Cs) “si con ello recuperamos el diálogo”

A pocas fechas de que se debata la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde de la capital de la Región, José Ballesta, ha manifestado su intención de retirar “inmediatamente” la querella contra Mario Gómez si con eso “podemos recuperar el diálogo” para frenar la moción de censura. El primer edil ha reconocido que ahora mismo esos puentes “están rotos” y que acudiría a una posible negociación “sin rémoras ni reservas preconcebidas”.

En este sentido, Ballesta ha asegurado que está dispuesto a volver al diálogo con su antiguo socio de Gobierno, el concejal de Ciudadanos Mario Gómez. El primer edil ha reconocido “estar dispuesto a dar el paso” para volver a establecer acuerdos ya que esta situación “lejos de mejorar la cosa puede empeorar” ha incidido el alcalde. Del mismo modo ha especificado que, en esas conversaciones “no hay ningún tipo de actuación preconcebida”.

El alcalde de Murcia ha hecho estas manifestaciones en una comparecencia de prensa ya que, a lo largo de este fin de semana, “no he encontrado vías de diálogo; no lo he podido hacer de forma privada y por eso lo hago públicamente”.

Y es que según Ballesta, “no tengo constancia de que haya conversaciones a nivel regional; pero sí que se han roto muchos puentes del diálogo”. Al respecto, el regidor murciano ha ofrecido “su mano abierta y sincera” a recuperar las conversaciones entre los dirigentes nacionales y regional del PSOE y de Ciudadanos para volver a “reconstruir lo que durante este tiempo se ha roto”.

“Llega tarde”

Desde la filas municipales socialistas, el portavoz de la ejecutiva municipal del PSOE, Javier Mármol, ha manifestado que Ballesta “llega tarde”. De esta manera, han respondido desde el grupo municipal socialista a la propuesta de diálogo lanzada por el primer edil de la ciudad de Murcia.

Al respecto, Mármol ha considerado que Ballesta lleva, desde hace dos años, “despreciando cualquier oferta de diálogo desde la oposición, incluido las de su socio de gobierno”. Es por esto que, desde el PSOE, han confirmado que “a partir del día 26 se abre en el municipio de Murcia abierta al diálogo de todos los grupos municipales y de los ciudadanos”.

Para el PSOE de Murcia, el equipo de gobierno “lleva dos años sin dar respuesta a la ciudadanía a los problemas ocasionados por la pandemia” y ha ironizado con que Ballesta “solo se ha preocupado por las flores y las luces led”.

Finalmente, Mármol ha manifestado que el diálogo lo debería haber practicado Ballesta “desde el inicio de su legislatura”.