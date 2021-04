Murcia y Andalucía liderarán un “frente común” contra el cierre del trasvase Tajo-Segura

El Gobierno de la Región de Murcia quiere dar un golpe sobre la mesa en la defensa del trasvase Tajo-Segura. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que el próximo lunes mantendrá un encuentro en Almería con su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para abordar la intención del Gobierno central de “cerrar el trasvase Tajo-Segura”. A este encuentro también está invitado el jefe del Gobierno valenciano, Ximo Puig, con quien buscan hacer un “frente común” para evitar la medida del Gobierno central.

No obstante, fuentes del gobierno valenciano han confirmado a LA RAZÓN que no acudirán a dicho encuentro dado el poco margen con el que le han comunicado el encuentro. Cabe recordar que el presidente valenciano ya ha manifestado su postura en contra de cerrar la infraestructura hídrica.

Mientras tanto, López Miras ha anunciado que Andalucía y la Región de Murcia, con el apoyo de la Comunidad Valenciana “liderarán el frente al Gobierno de la nación en su intención de cerrar el trasvase”.

En la rueda de prensa ofrecida tras reunirse con los alcaldes y alcaldesas del PP en la Región, el también presidente de este partido en la Región ha valorado que la comunidad está “en un momento histórico y crucial para el futuro porque el trasvase Tajo-Segura es la infraestructura que más crecimiento, prosperidad, empleo y riqueza ha generado en los últimos 42 años”,

El objetivo del PP es “estar en la calle, en cada municipio, para explicar que está en juego el futuro de toda la Región” y, para ello, el partido lidera una campaña a pie de calle en defensa del Tajo-Segura y en contra de la modificación de las reglas de explotación del trasvase. “Los alcaldes del PP van a defender el trasvase porque es un asunto de Región y es un derecho al que todos los españoles tienen de forma solidaria”, ha aseverado el líder popular.

En este sentido, López Miras ha enfatizado que “esto es algo que nos afecta a todos porque sin agua, se acaba la agricultura, la industria agroalimentaria, el transporte, y se encarecerá la factura del agua para todos los ciudadanos entre un 30 y un 48 por ciento”.

Así ha llamado a “dar una respuesta unánime a este ataque sin precedentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”. “Un ataque dirigido políticamente sin ningún tipo de criterio técnico ni consenso con el único objetivo de cerrar el trasvase Tajo-Segura”, ha asegurado.

“No tocar el trasvase”

López Miras también se ha referido a las declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien aseguró este jueves que el Gobierno central no prevé “en ningún caso” suprimir el trasvase Tajo-Segura.

A este respecto, López Miras ha afirmado que “la mayor garantía para que no haya una reducción de trasvases es no tocar el trasvase, ni las reglas de explotación ni los caudales ecológicos”. Ha pedido “que no nos mientan más” porque, en su opinión, “hay una finalidad detrás de todas esas acciones: recortar el Tajo-Segura, que es lo que dijo Pedro Sánchez en Albacete hace tres años”.

Como presidente del Gobierno murciano, López Miras recuerda que ha acudido a una reunión a la que le convocaron los regantes, los agricultores y empresarios. “Nos pidieron que lideráramos esta acción de rechazo al cierre del Tajo-Segura y vamos a estar en cabeza de todas las acciones que se organicen”, ha garantizado.

Ha recordado que el Gobierno murciano ha presentado alegaciones al Plan de Cuenca del Tajo y al cambio de reglas de explotación, al tiempo que el Ejecutivo ha votado en contra de estas cuestiones en la Comisión nacional del agua.