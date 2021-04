Salud pide a los alcaldes murcianos que no inviten a los ciudadanos a acudir a vacunarse sin cita: “Dejen de generar confusión”

Enfado generalizado en la Consejería de Salud por determinadas actitudes por parte de alcaldes de la Región de Murcia. El consejero Juan José Pedreño ha pedido este jueves que se dejen de hacer llamamientos para que la población acuda a vacunarse pese a no estar citados, y que dejen a los técnicos del Servicio Murciano de Salud hacer su trabajo. “Hacer llamamientos confunde a la población”.

Así lo ha dicho el consejero después de que el Ayuntamiento de Jumilla realizara ayer un llamamiento a los vecinos nacidos entre 1952 y 1961 para que acudieran este jueves a vacunarse, aunque no hubieran recibido el mensaje de citación del Servicio Murciano de Salud y que se acudiera al pabellón Miguel Hernández para recibir la vacuna contra la Covid-19.

De esta manera, ha insistido en que citar a la gente proporcionará de mayor calidad al sistema de vacunación, ofreciendo la hora y el lugar determinado, lo que evitará aglomeraciones. “Con esta preparación, no quedamos exentos de que se produzcan situaciones por el afán de vacunarse, y encontramos colas y mensajes como ‘que no me quiten mi vacuna’. Hacer llamamientos confunde a la población. Dejen que los técnicos trabajen y que les citen”.

Además, preguntado por los múltiples bulos en redes sociales para acudir a determinados centros de vacunación en una franja horaria, el consejero ha pedido “por favor que dejen de enviar ese tipo de mensajes porque lo único que generan es confusión e incertidumbre a la población”.

Según Pedreño, esta semana concluiría el proceso de vacunación para el rango de edad de entre 70-79 años, por lo que la vacuna Janssen se empleará para la población de 65-69 años a partir de ahora atendiendo a las especificaciones de esta marca.

De los 102.899 murcianos de entre 70-79 años, el 75 por ciento ya está vacunado con la primera dosis, es decir, 77.204 personas, con lo que faltarían 25.695, parte de las cuales se encuentran en las 11.830 citadas hoy en Murcia, Cieza, Cartagena, Jumilla, Águilas y Totana. En los próximos tres días se espera completar el resto.

A día de hoy hay 419.948 murcianos vacunados y 115.951 con la segunda dosis. Murcia continúa siendo la antepenúltima región en porcentaje de vacunación por dosis recibidas tras País Vasco (80,8%) con el 83,7 por ciento, según datos del ministerio de Sanidad.

Cambios en el aforo del transporte

Comentó que la orden sobre medidas de transporte recién publicada establece 80 por ciento de ocupación en buses y tranvías de transporte público, 60 por ciento en transporte privado o laboral, y 50 por ciento en coches particulares.