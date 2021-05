Los regantes calientan motores ante un sábado de protestas por el recorte del Tajo-Segura

Todo preparado para un sábado de protestas en defensa del trasvase Tajo-Segura. Tanto la Comunidad de regantes del Campo de Cartagena, como el Círculo por el Agua, han convocado para este sábado actos de protestaen 16 municipios del Levante. Unas movilizaciones planteadas como rechazo al “incremento” de los caudales ecológicos en el río Tajo propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica y al cambio de reglas de explotación del Tajo-Segura.

El portavoz del Círculo del Agua y presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, vuelve a advertir que el Ministerio “pretende aumentar caudales ecológicos en algunos tramos del Tajo, que no van a solucionar los problemas medioambientales del río porque lo que se necesita es una mejor depuración de sus masas de agua”.

“Esos recortes no van a cambiar la situación del río Tajo, pero sí supondrá un gran problema para el Levante. No solo para el sector agrícola que tanto aporta al PIB y al cuidado del medio ambiente con sus cultivos, sino también al abastecimiento porque no olvidemos que el Trasvase también trae agua para el consumo humano”, dice.

Estas manifestaciones, que se realizarán bajo el lema ‘En el Levante, sin Trasvase desierto y paro’, tendrán lugar en las tres provincias regadas por el trasvase, que este año ha cumplido 42 años.

En la Región de Murcia, las localidades serán Cartagena (10.00 horas), Santomera (10.00 horas), Totana (9.00 horas), Alcantarilla y Sangonera La Seca (11.00 horas), Alhama (11.00 horas), Ceutí (11.00 horas), Mula (11.00 horas), Lorca (11.45 horas), Abanilla (12.00 horas), Pliego (12.00 horas) y Fortuna, (13.30 horas).

Previsión en la ciudad portuaria

Por su parte, la Comunidad de regantes del Campo de Cartagena ha convocado varios puntos para acudir al inicio, que tendrá lugar en el monumento del submarino Peral, sobre las 10.00 horas. El recorrido posterior es el siguiente: calle Capitanes Ripoll, Avenida Trovero Marín, Plaza de la Isla, Paseo Alfonso XII, calle Real, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII y Asamblea Regional.

Desde la Comunidad de Regantes han apuntado que este 2021 “es un año clave para el funcionamiento presente y futuro del trasvase Tajo-Segura, infraestructura que ha resultado vital para el desarrollo de nuestra Comarca en estos últimos 42 años”.

Así, han recordado que el sector agrícola del Campo de Cartagena y las actividades relacionadas con el mismo generan un Valor Añadido Bruto de más de 2.800 millones de euros anuales --el 37% del PIB de la comarca-- y emplea a 47.400 trabajadores a jornada completa.