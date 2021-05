Alertan de un “incremento significativo” de los contagios en menores de 39 años en la Región de Murcia

En la última semana se ha disparado un 30 por ciento la tasa de incidencia de coronavirus en la Región de Murcia. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien tras la reunión del Comité de Seguimiento, ha anunciado que la Comunidad mantendrá una semana más las medidas de restricción implantadas para contener el avance del virus. Así, en los últimos 14 días, la tasa de incidencia se ha situado en 71,1 casos por cada 100.000 habitantes, y en 39,7 casos en los últimos siete días.

De hecho, Pedreño ha indicado que el perfil de los contagiados está muy marcado, y ha detectado un incremento “significativo” de los casos en menores de 39 años. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y al seguimiento y cumplimiento de las medidas que ya conocemos”.

Además, ha alertado de que los jóvenes también pueden sufrir efectos graves, así como transmitir la enfermedad a los familiares y amigos.

Mientras tanto, y hasta que la situación epidemológica no mejore, la Comunidad mantendrá las medidas implantadas para contener el virus. Así, el cierre de toda actividad no esencial de toda la Región seguirá estando desde las 00:00 horas hasta las seis de la mañana; también se mantendrá la limitación de las reuniones de hasta seis personas no convivientes tanto en espacios públicos y privados.

Además, la ocupación de mesas en hostelería y restauración se mantiene en seis personas tanto en exteriores e interiores, mientras que sigue prohibido el servicio en barra, y los aforos siguen al 30 por ciento en interior, y al cien por cien en exterior.

Por otra parte, también se han detectado en los últimos 14 días ocho brotes, uno de ellos como consecuencia de una boda en un restaurante, que ha dejado diez casos positivos, y otro brote originado en una comida familiar y de amigos con ocho casos positivos, ambos en Caravaca de la Cruz.

“Se ha decretado en Caravaca el cierre de la hostelería en interior y se va a realizar un cribado poblacional selectivo en un grupo de edad específico”, ha avanzado Pedreño.

Campaña de vacunación

Posteriormente, el consejero ha anunciado la previsión de vacunar a unas 80.000 personas a lo largo de esta semana, y hoy lunes están convocadas unas 11.000 personas en Murcia, Fuente Álamo y Cartagena.

Además, también ha adelantado que se espera que para la segunda semana de junio comenzar a vacunar al grupo de población de entre 40 y 49 años, “pero si todo evoluciona favorablemente, podría ser incluso la primera semana de junio. Esperamos que se pueda planificar adecuadamente y la respuesta sea adecuada”.

En este sentido, y con motivo de la vacunación de segundas dosis de AstraZeneca, el consejero ha explicado que se han establecido dos líneas en los centros de vacunación masiva para que cada ciudadano pueda decidir con qué fórmula quiere completar su vacunación. “Para ambos casos se deberá firmar un consentimiento”.

Finalmente, de cara a la realización de las pruebas de Selectividad, el consejero ha explicado que ya se han mantenido reuniones con la Consejería de Educación para planificar la logística y organización que exigen este tipo de eventos, que se espera que se haga de la misma manera que se hizo el año pasado, así como con la experiencia adquirida de las pruebas MIR.