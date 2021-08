El delegado del Gobierno en Murcia considera “ridícula” la denuncia contra Ribera

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, considera ridícula la denuncia a la ministra de Transición Ecológica que el Gobierno Regional ha anunciado interpondrá ante la Fiscalía y ha exigido al Ejecutivo Autonómico respeto, responsabilidad y lealtad institucional con el Mar Menor.

“Si no estuviera en juego algo tan serio como la supervivencia del Mar Menor y no estuviéramos acostumbrados a la soberbia y prepotencia con la que actúa el gobierno regional, consideraría una broma esta nueva ocurrencia del ejecutivo de López Miras. Pero lejos de risa, este anuncio ridículo me produce, por un lado, un bochorno infinito, y por otro, la natural preocupación de cualquier ciudadano al comprobar que la administración competente para controlar, regular y sancionar los vertidos al Mar Menor adopta, una vez más, una actitud irresponsable y casi infantil para no hacer nada y continuar huyendo de sus responsabilidades”, ha manifestado Vélez.

El delegado del Gobierno ha indicado que resulta paradójico que el gobierno regional recurra ahora a la Fiscalía, un órgano cuyos mandatos y recomendaciones ignora reiteradamente y que ya instó al propio ejecutivo autonómico a que actuara contra los responsables de los vertidos que llevan décadas provocando el progresivo deterioro del Mar Menor.

“Quiero reiterar que el Gobierno de España está comprometido con este asunto, pero necesitamos lealtad y colaboración por parte del gobierno regional. Hemos asignado 400 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recuperación del Mar Menor, y desde 2019, la Confederación Hidrográfica del Segura ha señalado más de 1.740 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena cuya clausura corresponde, como todo el mundo sabe, al Gobierno Regional”, ha añadido