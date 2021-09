“Pinchazo” en el Pregón de la Feria de Murcia, “ni siquiera se llena el aforo reducido”

“Los murcianos dan la espalda al nuevo equipo socialista en el pregón de la Feria, ni siquiera se llenó el aforo reducido, quedando vacías decenas de sillas en el Cuartel de Artillería, además el recinto estaba deslucido, con escasa iluminación y fallos en la organización”, ha asegurado hoy el concejal del Grupo Municipal Popular, Jesús Pacheco.

El PP asegura que esta imagen es una muestra más de que la Feria de este año está basada en el caos, la improvisación y la inseguridad. El nuevo equipo de izquierdas no ha sido capaz de organizar una Feria a la altura de lo que se merecen los murcianos. Esto es una muestra más de su dejadez y su falta de iniciativa, ya que no han incluido ni una sola novedad en el programa de actividades y “han desencadenado las quejas de los murcianos y colectivos participantes por su falta de previsión.

En este sentido, defienden que el equipo del anterior alcalde, popular José Ballesta, ha trabajado siempre por hacer de la Feria de Murcia un evento en el que se contaran y destacaran las tradiciones e historia del municipio y que paralelamente también contara con novedades que sorprendieran a todos los murcianos y visitantes por su originalidad o espectacularidad, ofreciendo cientos de eventos diferentes para todas las edades.

“Pero este año no hemos visto ni una cosa, ni la otra. ¿Murcia está en Feria? Porque no lo parece, ya que la ciudad está más apagada que nunca y no hay actividades novedosas ni atractivas para los murcianos y el día de la inauguración asistimos a la inauguración más triste y desolada de la historia. Es hora de que se dejen las lamentaciones y las excusas baratas y se pongan a trabajar. A la Feria de Murcia hay que ponerle corazón y el nuevo equipo socialista solo ha ido a salir del paso este año”.

El PP ha denunciado que esta Feria “no está pensada, ni organizada para las miles de personas que cada año acuden a la ciudad para disfrutar de las fiestas, ya que, prácticamente, lo único que ha organizado el nuevo gobierno son actos, como catas y degustaciones, con un aforo máximo de 30 personas. Esta medida es ridícula teniendo en cuenta la magnitud del evento.

Además, critica que los tickets 2x1 “también han creado polémica entre los murcianos, ya que se está realizando un llamamiento masivo de personas cuando el aforo es limitado y además el trámite para conseguirlos está generando una catarata de críticas de los vecinos porque en muchas ocasiones no pueden completar el proceso para beneficiarse de la promoción”.

El grupo municipal popular señala también la incertidumbre a la que PSOE y Ciudadanos han sometido a los principales colectivos que participan en la organización de la feria, “al no haberles explicado qué pasos debían seguir hasta el último día”.

Falta de seguridad

El PP va a estar vigilante para que se cumpla a rajatabla el plan de contingencia específico para el desarrollo de este evento, “ya que estamos en una situación delicada por la pandemia y no se puede bajar la guardia en ningún momento, ya que está en juego la salud y la seguridad de todos los murcianos”, ha destacado Jesús Pacheco.

Lamentan que no se está desarrollando “una feria responsable, ordenada y segura. Dada la quinta ola de pandemia que estamos viviendo, todas las actividades deben estar basadas en un plan de contingencia propio que tenga en cuenta las circunstancias actuales”.

“El jueves, en un momento dado, había cientos de personas en la entrada de La Fica, que no podían entrar de forma ordenada al recinto poniendo en peligro el protocolo marcado por las autoridades. Ante esta situación, los feriantes, al margen de este suceso, estaban muy preocupados por las repercusiones que sobre el recinto pudiera tener lo que fuera acontecía”.

En su opinión, “los feriantes temen posibles aglomeraciones este fin de semana que pueden influir negativamente en la decisión a las familias de acudir al recinto de atracciones, por lo que exigimos al nuevo gobierno que tome medidas inmediatas para garantizar el buen funcionamiento de La Feria”.

“¿Se están cumpliendo todas las medidas de seguridad necesarias? ¿Las vallas que hay instaladas en el recinto de La Fica cumplen con la normativa exigida? El nuevo gobierno realmente no se está auto aplicando todas las medidas y garantías de seguridad que nos exigían a nosotros”, ha concluido el edil.