La ciudad de los 2.000 años de historia: Cartagena, el enclave romano para visitar el puente de diciembre

Ponerse en la piel de un auténtico romano del siglo III a. C. es posible en Cartagena. Una ciudad imperial que lleva más de 2.000 años levantada y que ofrece una riqueza patrimonial única en España, que nada tiene que envidiar a los grandes monumentos de Italia. Para ello, Cartagena Puerto de Culturas propone una serie de rutas que muestren la magnitud que tuvo la ciudad para el desarrollo comercial y laboral del país, tanto como centro estratégico militar como gastronómico y cultural, por el que han pasado centenares de civilizaciones hasta hoy.

Así, la ciudad portuaria se presenta como uno de los destinos estrella del Instituto de Turismo de la Región de Murcia para el próximo puente de diciembre, ya que el clima mediterráneo se une a la oferta cultural apta para todos los públicos.

En este sentido, permanecerán abiertos el próximo 6 de diciembre los museos del Teatro Romano, El Foro Romano, Museo Refugio de la Guerra Civil, La Muralla Púnica, el Ascensor Panorámico, Castillo de la Concepción, y el Barco Turístico. Esta propuesta va acompañada de una serie de tapas degustativas “inspiradas en el momento histórico que se presente”, señalan desde Cartagena Puerto de Culturas, pudiendo variar desde romano o medieval.

El teatro Romano de Cartagena FOTO: La Razón La Razón

Para conocer a fondo la ciudad hay que remontarse hasta el año 229 a. C (siglo III a. C.), momento en el que se fundó, para ser posteriormente, dos décadas más tarde (en el año 209 a. C) conquistada por los romanos. “Tras Cádiz, es la segunda ciudad más antigua de España”.

En este sentido, Cartagena sigue ahí mostrando todo su potencial, demostrando que un día fue el centro imperial no solo de la Región de Murcia, sino de gran parte de la Península, conservando todavía los restos de la Muralla Púnica de carácter defensivo que data del siglo III a. C, hasta el declive como capital del imperio hacia el siglo V d. C.

Los arqueólogos, expertos y técnicos en patrimonio han logrado recuperar, reconstruir y conservar gran parte de los restos de una civilización que actualmente sigue sorprendiendo, dibujando fielmente cómo era la sociedad romana de la época, así como la posterior caída del imperio, y cómo durante siglos las diferentes civilizaciones han rechazado, admirado o expoliado la que un día fue la principal ciudad del mediterráneo.

Uno de los altares expuestos en el Museo del Teatro Romano FOTO: La Razón La Razón

Rutas romanas

Una de las principales rutas propuestas por Cartagena Puerto de Culturas para el próximo puente de diciembre se centra en recorrer la conocida antigua Carthago Nova bajo el nombre de “una de romanos”, que empieza su paseo desde el Museo del Teatro Romano, donde se explica y pone en valor todo el esplendor que tuvo el imperio de la ciudad. Ahí se encuentran piezas únicas recuperadas tras varias décadas de dedicación arqueológica.

Desde ahí, se emprende el viaje hasta el Museo del Foro Romano, en el que se encuentra la Curia, las Termas, y el santuario de la diosa Isis, junto con sus grandes y lujosas pinturas y mosaicos que todavía conservan su color original.

Por otra parte, se encuentra la ruta “sabor tres culturas” en la que se da a conocer la historia medieval y la confluencia de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana.

Esta se inicia en el Ascensor Panorámico, llegando al Castillo de la Concepción, desde donde se divisa toda la ciudad y se explica la época medieval. La visita continuará bordeando la Iglesia de Santa María la Mayor hasta llegar al Museo del Teatro Romano, que culmina con la inesperada aparición del imponente graderío del Teatro. La ruta se saborea con la degustación de una tapa de inspiración medieval “Gloria Bendita”.

También se ha programado la ruta teatralizada ‘Julio César y la ciudad soñada’, en la que se rememorará que Julio César otorgó como mérito a Cartagena la denominación de ‘Colonia Urbs Iulia Nova Cartago’, en recompensa por los servicios prestados en la guerra civil contra Pompeyo. De la mano del divino César, gran conquistador, y de su eterna amante, conoceremos su vida en la ciudad que consideraba que quien poseía Carthago Nova, dominaba Hispania. Así proyectó el foro, las termas y el gran teatro romano.

Vasijas halladas entre los restos romanos encontrados en Cartagena FOTO: La Razón La Razón

Otra visita lleva por título ‘Del teatro a la domus del pórtico’, cuyo recorrido comienza también en el Museo del Teatro Romano y continúa por las salas del Museo, recorriendo de forma subterránea los pasadizos romanos más desconocidos.

Finalmente, se encuentra el Teatro Romano como colofón final al salir de los pasadizos, una vista magnánima del que fue todo un símbolo en la época romana. Tras este recorrido, se propone acudir al antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, y finalmente visitar los restos del pórtico del teatro conservados en la Domus del Pórtico.

Una de las columnas conservadas por los arqueólogos FOTO: La Razón La Razón

Por último, Cartagena Puerto de Culturas propone una ruta llamada ‘Ven al teatro. Romano soy’. Se trata de una dinámica visita donde se conocerá el origen del teatro, en la que se muestran las representaciones teatrales en las Fiestas en honor a Dioniso. Al llegar yacimiento se escenificará una comedia y un ditirambo musical, apta para todos los públicos.

Tal y como informa Cartagena Puerto de Culturas, las entradas se pueden comprar en ‘http://www.cartagenapuertodeculturas.com’ o de manera presencial en los museos. Los interesados pueden obtener más información en el teléfono ‘968-500093′.