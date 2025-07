Afectado por el fuego en Fortuna: “Si explota, vamos todos donde yo sé”

Las alarmas han saltado a las 9 y 2 minutos de la mañana. Una veintena de llamadas alertaban al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia de un fuego en el interior de una nave ubicada en un polígono industrial de Fortuna. La empresa donde se ha focalizado el incendio se dedica a la gestión de residuos y en su interior albergaba balas de plástico y una gran cantidad de material altamente inflamable: disolventes, ácidos y aceites. Lo que ha comenzado como un simple fuego, finalmente se ha convertido en un voraz incendio que ha terminado afectando a 6 naves industriales y a una superficie de 18.000 metros cuadrados.

“Habrá empezado por algún conato muy pequeño y se ha extendido muy rápidamente”, ha asegurado, en declaraciones a LA RAZÓN, el propietario de la empresa siniestrada, Daniel Arqués, que se encontraba seriamente conmocionado por lo sucedido. “Lo importante es que no ha afectado a nadie. Los daños materiales... Para eso están los seguros, para eso está el reponerse, reestructurar y seguir adelante, pero lo importante es que este humo no llegue a nadie”, ha apuntado el gerente de la compañía ‘Materiales Reciclados’, que ha quedado reducida a cenizas. Ha sido tal la virulencia del fuego, que ha generado una imponente columna de humo negro de más de 50 metros de altura, visible desde varios kilómetros a la redonda, incluso, desde Murcia capital.

“He salido porque había humo, olía yo a quemado. He salido y la chica de al lado me dijo que había un incendio ‘pequeñico’, pero empezó fuerte el fuego en cuestión de dos minutos”, ha declarado Paqui, una de las trabajadoras de la nave aledaña, el conocido restaurante ‘El Trovador’. “Ha sido todo muy rápido y, entre explosión y explosión, yo me pongo nerviosa”, ha dicho esta empleada a este periódico, que apenas podía contener las lágrimas. Quien también estaba con el miedo en el cuerpo era su jefe, Juan García, gerente de este establecimiento de hostelería, que ha temido incluso por su vida. “Nos hemos llevado un susto tremendo. Nosotros tenemos un tanque de propano y él (el propietario de la nave siniestrada) tiene material inflamable y tiene varias cosas allí y no sabemos… Si te pilla dentro y no te avisan, pues si explota entonces vamos todos donde yo sé. Gracias a Dios, esperemos que no se propague más”, ha implorado el dueño de ‘El Trovador’, que ha reconocido que el fuego les ha sorprendido preparando los almuerzos para los trabajadores del polígono y han tenido que salir a la calle, literalmente, con el delantal puesto.

Hasta el lugar se han desplazado, en un primer momento, dotaciones de bomberos de los parques de Abanilla y de Molina de Segura, a los que se han tenido que unir poco después más efectivos venidos desde Murcia y desde Cieza. A ellos se han sumado voluntarios de Protección Civil, brigadas medioambientales, Guardia Civil y policías locales de Fortuna, Molina de Segura y Abanilla. Estos últimos se han encargado de cortar el tráfico en la carretera que circula por delante de la nave afectada, donde han establecido un perímetro de seguridad, debido a la peligrosidad de la situación y la cercanía de llamas.

Desde la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias han emitido en torno a las 10 y media de la mañana un mensaje sonoro a todos los teléfonos móviles de la zona, a través de ‘ES Alert’, en el que se ha instado a los trabajadores del polígono industrial que se confinasen en sus empresas y, para aquellos que estaban en ese momento circulando con sus vehículos, se les ha pedido que no bajasen las ventanillas, para evitar inhalar esa nube tóxica. Cuatro horas después, se ha lanzado una nueva comunicación, en la que se ha desactivado esa alerta, momento en el que se ha anunciado que el fuego se ha dado por controlado. La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, que ha estado en permanente contacto con los afectados por este voraz incendio -personal del Ayuntamiento han repartido mascarillas, bocadillos y agua- ha hecho las siguientes declaraciones a LA RAZÓN: “Quiero agradecer desde aquí, por supuesto, el interés del presidente Fernando López Miras. Desde primera hora de la mañana se ha puesto en contacto conmigo para interesarse por la evolución de este grave incendio”.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, se ha sumado al filo de mediodía al amplio dispositivo desplegado, en el que ha participado también el helicóptero de Emergencias, que ha atacado insistentemente las llamas desde el aire durante varias horas. Ortuño ha asegurado que “hemos tenido un incendio que, afortunadamente, se ha dado ya por controlado. Yo no puedo más que agradecer la labor de los casi 70 profesionales que han trabajado durante estas horas de manera intensa”.

Un voraz fuego que ha causado pérdidas millonarias en este polígono industrial pero que, afortunadamente, no ha provocado daños personales. Solo una persona ha tenido que ser atendida por una ambulancia, porque presentaba un cuadro de ansiedad.