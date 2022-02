La Región de Murcia pide al Gobierno de España que adopte medidas urgentes para proteger al sector primario

El Gobierno regional exigió hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas urgentes para proteger a los agricultores y ganaderos, “ante los numerosos retos a los que se deben enfrentar día a día y que pone en riesgo el mantenimiento de la actividad agraria en la Región de Murcia y en España”.

Así se lo trasladó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado de manera telemática y presidido por el ministro Luis Planas.

En primer lugar, Luengo requirió al Gobierno de España “la necesidad de adoptar nuevos acuerdos y controles a la entrada de productos de terceros países, ya que no jugamos con las mismas cartas y no podemos seguir tolerando la entrada de productos de fuera que no cuentan con las garantías y exigencias que sí se aplican a nuestros agricultores o ganaderos”. Argumentó que “los aspectos que diferencian los productos de nuestro país son la sostenibilidad, frescura, calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad”.

Añadió que en otros países “se paga una cantidad enormemente inferior a los trabajadores, lo que permite a los productores entrar en el mercado comunitario con unos precios con los que no se puede competir, por desleales e injustos”.

Junto a ello, el consejero trasladó la preocupación ante la caída de los precios de venta en los mercados, “una situación a todas luces insostenible e injusta, que no reconoce la labor de los agricultores y ganaderos y que no les permite cubrir los altos costes a los que tienen que hacer frente, que cada vez son más elevados como consecuencia de los insostenibles precios de la electricidad, los carburantes o las materias primas”.

Por último, Luengo pidió a Luis Planas “su colaboración en la defensa de las necesidades hídricas del Levante español, frente a la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empeñado en cerrar el trasvase Tajo-Segura y forzando a los regantes a alcanzar acuerdos insostenibles con los que pretenden acallar sus demandas”. Y añadió que “el ministro de Agricultura debe ser el primer defensor del Tajo-Segura, la herramienta que ha permitido a la Región de Murcia convertirse en la Huerta de Europa”.