López Miras pide celebrar un congreso extraordinario para solucionar una situación “insostenible” en el PP

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado la celebración de un congreso extraordinario en el PP para poner fin a lo que considera una situación “insostenible” que requiere, para su resolución, de “responsabilidad”.

López Miras ha realizado esta petición “pensando única y exclusivamente en la Región de Murcia y en los miles de afiliados y simpatizantes del PP”.

“España está por encima de todo y yo como presidente del PP de la Región tengo que representar a los miles de militantes que hay”, ha dicho el dirigente murciano, para quien la situación “no puede seguir así” y es necesario “tomar decisiones de forma urgente”.

Así, ha señalado que su papel es el de presidente, y eso supone “ser responsable y estar comprometido con la Región, con sus ciudadanos y con los afiliados del PP”.

Y es que “no se trata de una cuestión de confianza, sino de responsabilidad”. “Saben que desde el primer momento he respaldado a la dirección nacional con la que me une, además, una amistad a la que no voy a renunciar nunca, pero es cierto que por encima de cualquier cuestión personal está España y la Región de Murcia”, ha apostillado.

López Miras ha declinado entrar a valorar la dimisión de la portavocía nacional del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al considerar que se trata de una decisión “personal, política también”, que respeta “como no puede ser de otro modo”.

Respecto al escrito en el que el Grupo Parlamentario Popular solicita la convocatoria de un congreso extraordinario y la dimisión de García Egea, ha indicado que no ha podido leer el contenido.

Asimismo, se ha mostrado “convencido” de la “honorabilidad” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asistencia a la reunión en Génova

En relación con la reunión organizada por el líder del PP, Pablo Casado, este miércoles en Madrid, López Miras ha avanzado que, aunque ha sido convocado como presidente del PPRM, aún no sabe si podrá asistir porque a las 16.30 horas tiene que comparecer en la Asamblea Regional de Murcia, con sede en Cartagena, en una sesión de control.