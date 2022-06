El Centro Nacional de la Conserva y Alimentación reúne en Murcia a expertos para abordar las novedades y estrategias del sector agroalimentario

En el marco del Programa Pidde, en el que está inmerso el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC), ha celebrado este viernes una jornada en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) que ha reunido a expertos investigadores quienes han dado a conocer, la metodología de trabajo para desarrollar ideas innovadoras en el sector agroalimentario, así como las líneas de I+D, actuales, en el área de Tecnología de Alimentos tanto de la UMU como del Centro investigador con sede en Molina de Segura.

Tras la bienvenida del vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la UMU, José Manuel López, el responsable de la OTRI del CTNC, Ángel Martínez ha presentado la II edición de los premios Descubrimiento Emprendedor, enmarcados en el programa PIDDE en el que participa el Centro. Un concurso que identifica, reconoce y promociona aquellas ideas innovadoras, con gran potencial de crecimiento en la Región de Murcia, que se estén desarrollando en las áreas de Ecoinnovación, Cadena Alimentaria Segura y Saludable y Digitalización del ecosistema del sector agroalimentario de la Región de Murcia; esta última categoría se incorpora como novedad de esta II edición.

Otros de los objetivos del Programa PIDDE, es el impulso de nuevos modelos de negocio, productos, servicios y procesos industriales para una mayor competitividad de las empresas, a través de la motivación con divulgación de las ideas. Está dirigido a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, de tal manera que acceda todo el tejido productivo regional y con la premisa de que su labor es fundamental para hacer surgir oportunidades e iniciativas que propicien un claro avance de la competitividad de las empresas a través de la investigación, desarrollo e innovación.

En el transcurso de la jornada, se han expuesto varios casos de éxito, entre ellos, Reyes Samper y Gema Alcázar de Nutripeople, empresa ganadora de la pasada edición del premio Descubrimiento Emprendedor, han dado a conocer su proyecto ‘On the go!, la fruta que alimenta al mundo’.

La presentación de la estrategia de revalorización de subproductos alimentarios, en el marco del proyecto Agromatter, que ha servido al CTNC para conseguir del Ministerio de Ciencia e Innovación, la calificación de Centro Excelencia Cervera, ha corrido a cargo de Presentación García, responsable del departamento de Tecnología, que también ha expuesto líneas de interés a través de los proyectos ET1CHEAPBIOPLASTIC y ET2NOVELTECH.

Miguel Ayuso, responsable de Medioambiente del CTNC, ha trasladado los estudios de mejora de la sostenibilidad y la evaluación de compuestos con capacidades tecnológicas de la industria agroalimentaria en el marco de los proyectos ET3Agrogreen, ET4Mircroextract y ET5Oilbionutri.

Por su parte, la técnico responsable del Clúster Agrofood, Ana Belén Morales ha desgranado el Agro2Circular, un proyecto ecoinnovador que pretende el impulsar el desarrollo de empleo dentro del concepto Economía Circular.

Una jornada que ha cerrado, con su intervención, el decano de la facultad de Veterinaria, Gaspar Ros, y que ha expuesto las líneas de estudio del Clean Label que marcan distintas estrategias de innovación en la industria alimentaria.