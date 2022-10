Investigan en Murcia al dueño de una perra por maltrato animal, que no tenía movilidad en las patas traseras y sangraba por su zona genital

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una actuación en Murcia, motivada por la colaboración ciudadana y relacionada con el mal estado en el que se encontraba una perra, que se ha saldado con la investigación de su dueño, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Las actuaciones se iniciaron la pasada semana, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil fue alertada del mal estado en el que se encontraba un perro en un domicilio de la capital murciana, por lo que la Benemérita movilizó a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para verificar los hechos y, en su caso, esclarecerlos y auxiliar al can.

En la información aportada se puso de manifiesto que un perro se encontraba en malas condiciones de salud. Que el cánido llevaba un tiempo acostado en el patio de la vivienda, junto a la puerta, y que para desplazarse se arrastraba por el suelo, ya que no tenía movilidad en las patas traseras y sangraba por su zona genital.

Una vez en el lugar, los guardias civiles del SEPRONA comprobaron la existencia del citado animal, una perra de raza fox terrier, tricolor, de pelo duro y constataron que el animal no tenía movilidad en las patas traseras y que había manchas de sangre por el suelo del patio y un sangrado continuo en la zona genital de la perra.

La patrulla del SEPRONA localizó al propietario de la perra, que en ese momento no se encontraba en la vivienda. Los guardias civiles le solicitaron entonces la correspondiente cartilla sanitaria canina, a lo que informó que no sabía dónde estaba y que el animal no disponía de microchip, por lo que los guardias civiles le requirieron que llevara a la perra al veterinario para su reconocimiento y tratamiento.

El examen del animal en un centro veterinario de la capital murciana dictaminó que padecía paresia de las extremidades posteriores, como consecuencia de una infección en su útero, observando la salida de pus y presentando mucosas pálidas y taquicardia.

Debido al deplorable estado de salud del animal y tras determinar el personal facultativo que las afecciones que presentaba eran irreversibles, no hubo más remedio que realizar la eutanasia humanitaria y la posterior incineración del cuerpo.

Los efectivos del SEPRONA constataron que el animal no había sido atendido por los servicios veterinarios al padecer una enfermedad grave por lo que han investigado al propietario del animal y le han instruido diligencias como presunto autor de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, conocido como maltrato animal.

La Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, ya contempla dentro de las obligaciones de los propietarios de los animales que deberán de ser mantenidos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurando su bienestar y cuidado, de conformidad con sus características, y la atención veterinaria básica preventivo, paliativo o curativo que sea esencial para mantener un buen estado sanitario. Su incumplimiento está tipificado como infracción como muy grave y lleva aparejada una sanción económica que puede oscilar entre 6.001 a 30.000 euros. Además de las penas tipificadas en el código penal que pueden ir de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de 4 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio que tengan relación con los animales.

Campaña contra el maltrato y abandono de animales

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil, inició en julio de 2017, la campaña #YoSiPuedoContarlo#.

La Guardia Civil viene detectando un aumento en la concienciación ciudadana, no sólo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en nuestros seguidores de Twitter y Facebook, sea la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal.

Asimismo, si conoces algún caso de maltrato o abandono de animal denúncialo en el teléfono 062 en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en nuestros perfiles de redes sociales.