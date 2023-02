Tres sitios con carácter para comer y beber en Cartagena, según la Guía Repsol

Enclave privilegiado en la costa mediterránea, Cartagena ha sido desde tiempos inmemoriales un punto codiciado por varias civilizaciones, motivo por el que conserva restos históricos de valor incalculable. Si decides hacer una excursión por esta maravillosa ciudad murciana, no puedes perderte los tres restaurantes que recomienda la Guía Repsol.

‘Magoga’, el restaurante que merecía Cartagena

Cuando María Gómez, cocinera de talento desbordante y cartagenera de corazón, y Adrián de Marco, sumiller, afilador de quesos y el complemento perfecto de María en la sala, decidieron abrir en Cartagena su proyecto gastronómico, no fueron buscando fama y fortuna, seguramente. Tuvieron que ser el amor a su tierra y la pasión por su trabajo los que les llevaron a trasladarse desde Madrid a una ciudad en la que no había nada parecido a lo que ellos soñaban, ni siquiera la certeza de que existiera un público para ello.

En esta primera etapa, María dio continuidad al estilo de cocina que había ejecutado en sus últimos trabajos. Precisión, gran sensibilidad y excelente producto la caracterizaban. Esto, combinado con una carta de vinos seleccionada con mimo y mucho criterio por Adrián, que escondía auténticas joyas poco frecuentes y difíciles de encontrar incluso para aficionados avanzados, fue suficiente como para convertirlo en el mejor restaurante de Cartagena al poco tiempo de abrirse.

La evolución desde entonces no ha podido ser más deslumbrante. Manteniendo los principios en los que estaba basada, la cocina de María ha hundido sus raíces en el recetario local, y ha reinterpretado con enorme brillantez los platos más emblemáticos de la zona, como ese Guiso de michirones que concentra en una yema de huevo.

Y ha creado platos formidables con productos de gran tradición en la región como es su Ensalada de cebolla asada y salazones que, además, sirve en una espectacular pieza de vajilla hecha a medida, y que da una idea de la pasión que tienen María y Adrián por Cartagena y su historia. Son solo dos ejemplos de lo que es un menú degustación impecable en todos los aspectos, como en su primera época, pero al que se añade ahora una personalidad única y arrolladora.

Restaurante Magoga. Plaza Doctor Vicente García Marcos, 5. Cartagena, Murcia. Tel. 968 50 96 78.

‘La Catedral’, a la sombra de la Cartagena romana

Situado en un lugar estratégico para un negocio de restauración, justo a la salida del teatro romano de Cartagena, visita obligada de la ciudad, ‘La Catedral’ no pasaría de ser un restaurante por encima de la media de los negocios orientados al turismo familiar si no fuera por su dueño, Pablo Cerezuela. Pocas veces una persona que no está en cocina marca y eleva tanto el nivel de un restaurante.

Cartagenero apasionado, hiperactivo y audaz, Pablo decidió abandonar una exitosa carrera profesional para dedicarse a su vocación. Él le llama “ser camarero para hacer feliz al público”, pero está claro que esa descripción se le queda extremadamente corta.

Para ello, compró el edificio donde ahora se encuentra ‘La Catedral’ y lo reformó personalmente durante nueve años (se dedicaba a ello una vez acababa su jornada laboral y durante sus vacaciones). Y cuando uno se toma tantas molestias, no es para hacer cualquier cosa. Por la zona en la que se encuentra, en la reforma aparecieron innumerables vestigios de la presencia romana en Cartagena: muros, columnas, un impresionante pozo de agua utilizado en su día para la industria de los salazones, un aljibe...

Pablo, en lugar de tapar todo aquello y buscar una apertura y rentabilidad rápida, lo recuperó como si fuera un arqueólogo, y ahora lo muestra orgulloso mientras te hace un recorrido por la historia y cultura de Cartagena representada de alguna forma en cada rincón del local. Cada piedra, cada imagen, cada cristal o tela tienen sus significado y su historia y Pablo te la contará de forma rápida y amena, aconsejándote qué otros lugares de la zona debes visitar y qué excursiones no te puedes perder.

A nivel de cocina, la oferta está diseñada para contentar a todo el mundo: niños y mayores, carnívoros o veganos, gastrohipsters o ‘clásicorros’. Todos encontrarán algún plato con el que disfrutar. Buenas ensaladas, carnes y pescado en raciones pensadas para compartir. Elaboraciones sin excesivos riesgos, con buen producto y adecuada manipulación.

Restaurante La Catedral. Plaza Condesa de Peralta, 17. Cartagena, Murcia. Tel. 868 06 65 58.

‘Bodega Lloret’, la historia viva de La Unión

Traspasar la puerta de ‘Bodega Lloret’ es como coger el DeLorean del Dr. Emmet Brown y viajar a los años 60. Fundada el Día del Trabajo de 1951, el tiempo parece haberse congelado en su interior: el mobiliario, las botellas expuestas en sus estanterías, los barriles de donde sacan el mismo vino a granel desde hace décadas.

De una nevera de más de 70 años en perfecto estado, de donde Jesús Segura, gerente y alma mater del local que antes llevaban sus suegros, saca con prestancia quintos de Estrella de Levante al borde de la congelación. En la sala principal, pajarillos que conviven con los comensales hacen vuelos rasantes sobre sus cabezas y picotean las migas que caen al suelo. Autenticidad y encanto por los cuatro costados.

Dedica un momento a charlar con Jesús. Desde su desvencijado sillón de oficina es el perfecto anfitrión, con una simpatía desbordante y un sinfín de historias interesantes que escucharle. Hazlo mientras degustas uno de esos quintos bien helados y esperas que salga la primera ración de lo que es el producto estrella del local que no debes dejar de probar: sus anchoas.

Porque sí, amigos, en esta humilde bodega de un pueblo de Murcia se comen unas anchoas de Santoña absolutamente apoteósicas. Compradas en ruedas de 400 lomos, las mantienen en su salazón y, cada día, limpian exclusivamente las que estiman que se van a vender.

Bodega Lloret. Calle Andrés Cegarra, 13. La Unión, Murcia. Tel. 968 56 00 97.