Colofón a una Semana Santa de devoción

Han sido días de mirar al cielo. Con emoción y con la esperanza de que no lloviera. Ha habido incluso actos que se han suspendido por las inclemencias del tiempo. Pero toca poner el broche final. La Semana Santa en la Región de Murcia se vive con intensidad y fe y este Domingo de Resurrección se vive en distintas localidades con la fe y la pasión por la Semana Santa propia de estas fechas.

Apenas quedan unas horas para que la festividad diga adiós a su edición de 2025. Pero aún queda por vivir y celebrar en este Domingo de Resurrección donde tienen lugar un sinfín de actos para coronar la Semana Santa.

Uno de los rincones donde se vive con mayor intensidad es la ciudad de Cartagena. Esta jornada tiene lugar la Procesión de Nuestro Padre Jesús Resucitado, que organiza la Cofradía Resucitado y que, como es habitual, se iniciará sobre las 10.30 horas de la mañana.

Lorca también se rinde al Domingo de Resurrección con su Domingo de Gloria, el que marca el final de la Semana Santa lorquina y al que le sigue un periodo de cincuenta días llamado Tiempo Pascual. A las 10 horas de la mañana, partiendo de la puerta principal de San Patricio, sale en procesión la cotitular de la Archicofradía, la Virgen de la Encarnación y Asunción, obra del valenciano José Jerique. La imagen, acompañada por la banda de música del Paso Encarnado, el estandarte y la escolta a ambos lados del trono, recorre los barrios de Santa María y San Juan a su paso por las calles de Corregidor, Barandillas, Mayor de Santa María, Zapatería, Puerta de San Ginés, Cava, Rojo y Santiago para entrar sobre las 10:50 horas en la Plaza de España. Ese es uno de los momentos más emotivos y festivos que es celebrado por todos los asistentes, cuando cuando las imágenes de la Madre y el Hijo Resucitado, llevadas a hombros por los costaleros, se encuentran. A partir de ahí, se inicia los procesión del Resucitado, un desfile de gran colorido y alegría, donde los fieles y los cofrades vitorean a su titular durante todo el recorrido. La procesión iniciará su tradicional recorrido por las calles Selgas, Fernando el Santo, Alfonso X, Corredera y Álamo para finalizar en la Plaza de España sobre las 13 horas, aproximadamente. Tras ella, el Resucitado, que es alcalde Honorario de la ciudad de Lorca, regresa a su sede, entre tracas y cohetes, para cerrar la Semana Santa de Lorca.

En la ciudad de Murcia también se vivirá con enorme fe el Domingo de Resurrección. La Semana Santa de la capital es un de enorme atractivo, sobre todo su impresionante procesión de los salzillos. No obstante, para esta jornada, hay que ser muy madrugador si no se quiere perder la salida de la procesión de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado. El desfile da inicio a las 8.15 horas de la mañana desde la Iglesia de Santa Eulalia. Es una de las citas más singulares de la Semana Santa murciana. Pero no es la única. A las 14.30 horas comenzará el peculiar paseo de la Burrica y el Demonio, quizás uno de los actos más esperados y que cierra diez días de fe. En él, los más pequeños se visten de ángeles y llevan encadenado al demonio. Con este atractivo festejo se pone el broche a una decena de días que no sólo en Murcia, sino en otros rincones de la Región, han demostrado lo arraigada que la Semana Santa está en el corazón de los murcianos, tanto los que la viven desde dentro, formando parte de cofradías y hermandades, como aquellos que se lanzan a las calles para disfrutar de los pasos y procesiones.

Porque la Semana Santa en la Región también llega a localidades como Jumilla, Totana, Cieza o Mula, donde también se ha vivido con fervor una festividad que, además, no sólo tiene relevancia por su parte religiosa, sino también por su parte artística, cultural, musical y gastronómica. Esta Semana Santa de 2025 ya mira la del próximo año, aunque antes quiere vivir con devoción su Domingo de Resurrección.