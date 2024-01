Esta es la muñeca que ha arrasado en las jugueterías de la Región de Murcia estos Reyes

Si hay un juguete estrella estas navidades, tanto para el día de Navidad como para regalar el día de Reyes, es la muñeca Nancy de la cantante Aitana. Se trata de un juguete que ha agotado las ventas en las jugueterías, y que se suma al Laboratorio de bolígrafos y el juego de Jumanji. Estos han sido los juguetes más demandados por los niños de la Región de Murcia para los Reyes Magos, según Ana Bernabéu, de la tienda Juguettos.

Aunque muchos dirían que no, los murcianos seguimos enviando nuestras cartas a Oriente y no tanto al Polo Norte. Los Reyes Magos ganan a Papá Noel, tal y como ha señalado Bernabéu.

Así, los Reyes Magos llegarán a la Región este año acompañados de muchas de las Nancy de la cantante Aitana, que ha arrasado en las cartas de los niños y niñas murcianos. Desde hace semanas es imposible encontrarla, así lo ha confirmado Bernabéu, en declaraciones a Europa Press.

Pero la Nancy de Aitana no ha sido la única en triunfar entre los más pequeños y a ella se suma el Laboratorio de bolígrafos y el juego de Jumanji. "Todo esto no se puede volver a pedir porque no hay una previsión en las fábricas para poder luego atender a la demanda", según explica Bernabéu.

Los gustos de los más pequeños responden cada vez más a modas pasajeras, según Bernabéu, quien apunta que ni siquiera los jugueteros saben ya qué es lo que va a triunfar. Y es que las campañas publicitarias y el marketing influyen a la hora de seleccionar los juguetes en el catálogo, ha señalado.

Como ejemplo, señala el caso de un oso perezoso de peluche destinado a los bebés que se hizo viral entre niños más mayores en la red social TikTok. El caso opuesto es el del Furby y el Tamagotchi Uni que, según los comerciales, "iban a ser los juguetes de la Navidad" y, sin embargo, han tenido que bajar su precio.

Una de las peticiones que no falta desde el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 son los juegos de mesa que, para Bernabéu, aportan "muchísimo tiempo de calidad y de estar en familia". "A los niños les enseña a frustrarse, a guardar turnos y hay que invertir un poco de tiempo con los hijos", explica.

Sin embargo, lo que sí comienza a desaparecer es la línea que separa a los tradicionalmente denominados juguetes 'de niño' o 'de niña'. "Los roles son los roles y las niñas piden más muñecas y los niños piden más coches, pero ya no hay ningún problema si un niño quiere una cocina o una niña quiere un coche", tal y como ha afirmado.

Sí es un problema para el sector de los juguetes la edad, al crecer los niños dejan de pedir juguetes, por eso Bernabéu se alegra de que el 'mundo friki' haya "venido para quedarse" ya que abarca a personas "de más edad y coleccionistas".