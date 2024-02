Estudios desvelan que la afección de las estructuras portuarias al Mar Menor son nulas

El último informe anual sobre las medidas de la Ley del Mar Menor se ha elaborado a partir de un estudio de la afección que cada puerto causa en su entorno. En el caso del puerto de Lo Pagán y el Tomás Maestre se han realizado directamente desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras a través de la Dirección General de Litoral y Puertos.

En los puertos de Los Urrutias y Los Nietos los presentaron los actuales concesionarios, mientras que en el resto han sido aportados por los licitadores de cada una de las concesiones, según informaro fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Respecto a la afección sobre el litoral, en todos los casos, dado que la dinámica litoral en el Mar Menor es de escasa magnitud, se concluye que la afección de los puertos es mínima, por no decir nula, y tan solo se recomienda en algún caso (Los Alcázares, Los Urrutias y Los Nietos) realizar un pequeño dragado puntual de mantenimiento en el entorno, fuera del dominio portuario, para evitar acumulación de sedimentos.

En Los Alcázares, cuya concesión se firmó recientemente, se están programando los trámites correspondientes, y en Los Urrutias y en Los Nietos, cuyas concesiones se licitarán próximamente, se ejecutarán cuando haya nuevo concesionario. Es decir, la ejecución de las actuaciones (dragar una parte de esos sedimentos) recaerá sobre los adjudicatarios de las concesiones. Desde la Consejería se afirma que se pedirá y puntuará en los pliegos que se realicen estas actuaciones.

La no realización de las actuaciones incluidas en los pliegos y en las ofertas del concesionario puede producir el rescate de la concesión por incumplimiento, y habría que licitarlas otra vez en caso de incumplimiento.

El puerto deportivo de Dos Mares no cuenta con tal estudio, algo que se justifica en que no tiene dique de abrigo que pueda afectar a la dinámica litoral y las únicas infraestructuras que tienen en agua son unos pantalanes, permeables y que, además, quedan fuera del dominio público portuario, por lo que no es competencia de la Dirección General de Litoral y Puertos. El actual gestor en el puerto deportivo Tomás Maestre ha realizado las actuaciones pertinentes.