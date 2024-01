El PP exige al Gobierno central que considere el aceite de oliva como producto de "primera necesidad"

El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional, Jesús Cano, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “considere el aceite como producto de primera necesidad y baje el tipo impositivo del IVA al 0%”.

En esa línea, el diputado ha instado al PSOE a fomentar el cultivo de los olivos para incrementar la producción de aceite, “con ayudas y subvenciones de fondos comunitarios”, para nuevas plantaciones o sustitución de arbolado ya existente de otros productos. Así, “existirá más oferta, bajará el precio y podrá ser consumido por más hogares”.

“Ahora el aceite es un producto de lujo”, ha denunciado Cano, y ha añadido que “la subida de los costes por la inflación que sufre el país nos lleva a un incremento del precio del litro de aceite de oliva inimaginable", pagando casi 10 euros por litro, y viéndose triplicado el precio del litro de aceite en los últimos 2 años.

“Esto ha provocado que muchas familias, desgraciadamente, no puedan comprarlo”, ha lamentado el diputado, “optando por otros aceites más económicos, que son más bajos tanto en calidad como en propiedades”.

Además, la sequía y la falta de agua, “que el Gobierno sanchista parece no querer ver”, ha causado por segundo año consecutivo “una mala cosecha” y la producción no ha alcanzado los niveles necesarios para satisfacer la demanda. “Las medidas que han puesto en marcha son insignificantes y no solucionan el problema”, ha asegurado Cano.

Cano ha manifestado que “el aceite de oliva es la joya de la dieta mediterránea”, controla el colesterol, potencia el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea y previene distintos tipos de cáncer, por lo que “es necesario considerarlo de primera necesidad”.