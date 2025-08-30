La Guardia Civil encuentra restos humanos que podrían ser de los dos desaparecidos en Mazarrón

El peor desenlace posible está a punto de confirmarse. La Guardia Civil ha encontrado restos humanos en una vivienda de Mazarrón. Este mismo sábado ha trascendido que agentes de la Benémerita buscaban en una casa de esta localidad de la Región de Murcia pruebas para esclarecer la desaparición de dos hombres de nacionalidad ecuatoriana: José Patricio de 43 años, y Edwin de 32. Además, un hombre ha sido detenido por su presunta relación con este terrible suceso.

Según publica el diario La Opinión de Murcia los cuerpos de ambos estaban escondidos en una casa de la urbanización Camposol.

La familia denunció su desaparición el pasado 16 de abril, pues dejaron de tener contacto con ellos al finalizar la jornada laboral.

Este mismo diario afirma que el arrestado no tiene relación alguna con los dos desaparecidos por los que se sigue sin conocer cuál podría haber sido el móvil del crimen. No se descarta que pueda haber más detenidos.