Un británico que lleva dos años viviendo en España cuenta su experiencia: "Nos sentimos más integrados en esta sociedad"

En un contexto marcado por el encarecimiento del coste de vida en el Reino Unido y la creciente búsqueda de bienestar, España se presenta como un destino cada vez más atractivo para las familias británicas que buscan establecerse en el extranjero. El clima cálido, la dieta mediterránea y un estilo de vida más relajado figuran entre los principales reclamos, junto con la posibilidad de adquirir viviendas más espaciosas a precios considerablemente inferiores a los del mercado británico. A ello se suma una red educativa diversa, con múltiples colegios internacionales en ciudades como Madrid, Barcelona o Alicante, que facilitan la integración de los hijos sin renunciar al idioma y currículo de origen.

Desde el punto de vista económico, la combinación de costes moderados en sanidad, educación y transporte, junto con la calidad de los servicios públicos, resulta especialmente atractiva para familias que buscan estabilidad y calidad de vida. Además, pese al Brexit, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea donde los británicos mantienen una fuerte presencia y una comunidad consolidada, lo que reduce la sensación de desarraigo y facilita la adaptación. Todo ello convierte al país en una opción realista y deseable para quienes buscan una vida más equilibrada, sin renunciar a las oportunidades profesionales o educativas para sus hijos.

Por tanto, cada vez es más frecuente ver como los británicos que no están contentos con la situación actual del país deciden abandonarlo para buscar un futuro más prometedor en tierras españolas. Por el contrario, hay quienes encuentran como principal atractivo la cultura que practicamos, relegando a un segundo planos los aspectos económicos. Pero el caso que hoy nos concierne es una mezcla de ambas. Desde el estilo de vida español hasta la búsqueda de nuevas aventuras, la historia de Brendan Chaplin y su familia constituye un claro ejemplo de todo lo mencionado hasta ahora. "Nuestra vida aquí es como nunca la hubiera imaginado", destaca el protagonista.

Un británico se muda a España y cuenta su experiencia

Tras pasar un año y medio en España, el británico ha hecho frente a todos los actos cotidianos del día a día y ha establecido su residencia en una ciudad del sur de Barcelona desde 2023. A medida que ha ido experimentando la vida en España, ha ido documentando su proceso a través de su canal de YouTube y hoy en día es el referente de muchos extranjeros que ansían hacer el mismo movimiento que él. "Tuve suficiente dosis de Reino Unido con el mal clima, impuestos altos, alto coste de vida., etc. Todo eso estaba afectando a mi salud mental y a la de mi mujer", señala como principales causas de su decisión.

Pero, el motivo detrás de este viaje no solo concierne a su relación, sino al crecimiento personal y al desarrollo de sus descendientes. "Además, queríamos regalar a nuestros hijos la oportunidad de conocer un nuevo idioma y crecer con él", indica. Por otro lado, el factor social no ha sido un impedimento para ellos. "Vivir en España y tener familia en Leeds o Londres no implica más distancia real que vivir en esas ciudades sin coincidir", asegura.

El clima y la seguridad: los dos factores que resalta

Como conclusión final, Chaplin indica la importancia de contar con un clima agradable que no suponga una adversidad en la rutina. "Nuestra vida aquí es como nunca la hubiera imaginado. También me pasa con el clima: jamás hubiera imaginado tener 250 días de sol al año y eso que también hay buena cantidad de lluvia", sentencia. Asimismo, el otro gran factor que recalca es la seguridad que se respira en las calle, que no había considerado a la hora de tomar la decisión y hoy conforma un elemento indispensable.