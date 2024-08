López Miras anuncia que el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía "ya está listo para ser presentado"

El Gobierno murciano ya tiene "redactado" el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía y está "prácticamente listo para ser presentado", según el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, quien ha afirmado que este trámite "no es un acto político, sino un deber jurídico y moral".

López Miras ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este jueves ha tenido lugar en San Pedro del Pinatar y que ha supuesto la inauguración del nuevo curso político.

El presidente del Gobierno autonómico ha recordado que ya anunció en su momento que la Región de Murcia interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, y ahora "ya está ultimado y listo para ser presentado". Se trata, ha añadido, de "una defensa directa de los intereses del más del millón y medio de murcianos que tienen derecho a vivir en un país donde la igualdad entre todos los españoles sea una realidad tangible".

A este respecto, ha querido aclarar que el Estatuto de Autonomía de la Región "establece la obligación de que la Comunidad Autónoma utilice los medios que le concede la Constitución, el Estatuto y las leyes para promover la libertad y la igualdad de los ciudadanos murcianos y la solidaridad entre las comunidades autónomas".

"Nuestro compromiso con la Constitución y la defensa de la igualdad ante la ley nos obliga a actuar con responsabilidad y a velar por el cumplimiento de las normas que nos hemos dado como sociedad", según López Miras, quien ha considerado que, si no impulsara este recurso de inconstitucionalidad, él no estaría actuando "con sentido de Estado".

Y es que ha reprochado que la Ley de Amnistía "afecta al modelo constitucional del Estado español y a los principios fundamentales que lo sustentan".

Además, ha valorado que este recurso de inconstitucionalidad "es una defensa directa de los intereses del más del millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia, quienes tienen derecho a vivir en un país donde la igualdad entre todos los españoles sea una realidad tangible".

Este recurso, según el presidente del Gobierno murciano, "busca preservar la democracia, la unidad y la integridad de España, asegurando que nadie esté por encima de la ley"; al tiempo que pretende garantizar que "todos los ciudadanos, sin excepción, sean tratados con la misma dignidad y con el mismo respeto".

"Este recurso es una defensa del derecho que tenemos los 1.600.000 hombres y mujeres que vivimos en la Región de Murcia a ser tratados con igualdad, a ser escuchados y a no ser discriminados", según López Miras, quien ha considerado que "no podemos permitir que se debilite la confianza en nuestras instituciones, ni que se envíe el mensaje de que ciertos delitos pueden quedar impunes si se negocian políticamente".

Ha recordado que el Tribunal Constitucional "es el garante de nuestro ordenamiento jurídico y es ahí donde corresponde dirimir si esta ley se ajusta o no a los principios constitucionales". "Por ello, acudimos a él con la confianza de que actuará en defensa de la legalidad y de la Justicia", ha concluido.

Nuevo modelo de financiación

Por otro lado, el presidente del Gobierno murciano ha anunciado que una de las "prioridades" de este curso político es "la necesidad de contar con un nuevo modelo de financiación", algo que ha considerado "urgente" e "inaplazable" porque la Región "necesita contar con una financiación justa".

"Llevamos años sufriendo un enorme castigo injusto y yo diría que, incluso, inhumano", según López Miras, quien ha estimado que es "un castigo que va más allá de ser discriminados en las infraestructuras o en limitar nuestra capacidad de crecimiento", sino que se trata de "una condena a lo que más necesitamos".

Y es que ha aclarado que, cuando se habla de financiación autonómica, "hablamos de algo tan simple pero tan importante como la Sanidad, la Educación y la atención social". "Cuando hablamos de privilegios en algunos territorios como Cataluña y de que la Región de Murcia esté a la cola del presupuesto que envía el Gobierno de España, estamos hablando de listas de espera en Sanidad, estamos hablando de contratación de docentes y estamos hablando, por ejemplo, de atención a la Dependencia", ha lamentado.

Por ello, ha criticado que los ciudadanos de la Región de Murcia "están viéndose perjudicados por un sistema que el Gobierno de España no quiere modificar ni establecer en condiciones de igualdad". Se trata, ha añadido, de unas competencias que la Comunidad ejerce por delegación del Estado y para las que el Gobierno central "envía mucho menos dinero del que se envía al resto de regiones".

"Somos la Región más joven, donde más se incrementa el número de alumnos y donde hemos incrementado en consonancia el de docentes", según López Miras, quien ha señalado que, para atender ya a los 1,6 millones de murcianos, el Gobierno regional "ha aumentado también el número de personal sanitario, sin recibir para ello la imprescindible cobertura del Estado".

Ha reprochado que el futuro que plantea el Gobierno central del presidente Sánchez "no es el de solucionar de una vez por todas el problema de infrafinanciación autonómica de algunas comunidades autónomas como la de Murcia". "Muy al contrario: ahora, con el dinero de los murcianos, Sánchez privilegia a Cataluña para garantizarse los apoyos que le permitan seguir en la Moncloa", ha aseverado.

Todos los recursos legales

López Miras ha asegurado que no va a permitir esto, no va a permanecer "callado" ni va a aceptar "negociaciones de mínimos". Así, ha aclarado que esto "no es un manifiesto político" ni "una confrontación ideológica", ya que "esto va más allá del partido en que milita cada uno".

"Romper la unidad en el reparto de los fondos del Estado es más que ilegal, es más que inconstitucional", según López Miras, quien ha reprochado que es algo "insolidario e injusto".

Para "frenar este ataque", ha insistido en que el Gobierno murciano va a utilizar "absolutamente todos los recursos legales e institucionales" que tenga a su alcance. "Y vamos a implicar también a toda la sociedad, que es la que sale perjudicada con esta decisión que quieren enmascarar con la etiqueta de un nuevo modelo de Estado que se aparta claramente de la Constitución", ha aseverado.

A este respecto, ha exigido "que se escuche a la Región de Murcia" y que "se convoque una Conferencia de Presidentes" para que "se debata con claridad una iniciativa que no puede obedecer tampoco a un simple contrato de permanencia en el poder".

Recurso contra la Ley de Amnistía

Ha recordado que este proceso "se inició hace un año con la ley de amnistía", que es "el único sustento del principal objetivo de esta legislatura, que no es gobernar, sino mantenerse en el Gobierno a cualquier precio, porque ese precio no lo paga el beneficiario, sino que lo pagamos todos". "Y con la salud, la educación, con el bienestar de los murcianos no se juega, ni él ni nadie", según López Miras.

Ha insistido en que la ley de amnistía "fue el origen de todo este destrozo institucional e insolidario", generando "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", con "delitos que los son en función de quién y dónde los cometa". Además, ha lamentado que esto redunda en un "desprestigio e intento de control de la justicia", así como en "ataques a la separación de poderes, que es el mismo sustento de la democracia y de la libertad de los individuos".