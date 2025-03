López Miras pide “sensibilidad” con los municipios de la Región de Murcia afectados por el temporal

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno central y al ministerio para la Transición Ecológica que sean “sensibles” con los daños y con las pérdidas - especialmente en la Agricultura-, que han sufrido los municipios de Lorca y Cehegín, como consecuencia de las lluvias torrenciales que han azotado a la Región esta semana. En este sentido, el líder del Ejecutivo autonómico ha asegurado que su Gobierno “apoyará” las peticiones de declaración de Zona Catastrófica que ya han anunciado los alcaldes de los municipios más damnificados.

El jefe del Ejecutivo regional hizo ayer balance de las últimas 48 horas, ante unas lluvias que comenzaron a dar una tregua este viernes. López Miras se felicitó de que no se hayan producido “daños personales”, más allá de algunas incidencias puntuales, como es el caso de achiques de agua en garajes y en viviendas, así como el corte de algunas carreteras anegadas por el agua. “Quiero agradecer el trabajo de todos los técnicos y dispositivos de Emergencias de la Región de Murcia, así como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, apuntó Miras. Además, destacó la labor de “coordinación” con los alcaldes y con los diferentes ayuntamientos de los municipios más afectados. “Afortunadamente, no se han producido pérdidas humanas”, aunque no olvidó la muerte el pasado domingo de un vecino de la pedanía lorquina de Ramonete, cuya furgoneta se vio arrastrada por el cauce de una rambla. Miras lo calificó de “trágico desenlace”, pero reiteró que el bueno trabajo de todos los efectivos ha evitado más “pérdidas humanas”.

Cehegín y Lorca, los más afectados

“Esto es una catástrofe”, aseguraba el primer edil de Lorca, Fulgencio Gil Jódar que, junto a Cehegín, han solicitado la declaración de zona catastrófica para paliar los efectos del temporal en estos pueblos. Por eso, el presidente regional ha asegurado que el Ejecutivo ha puesto a disposición de estos municipios afectados un total de 175 efectivos y 23 vehículos autobomba de la Comunidad, que trabajarán en las próximas horas en “tareas de limpieza, desescombro y achiques de agua”, apuntó Miras, ya que son incidencias que todavía están en fase de resolución.

A falta de evaluar y cuantificar las consecuencias del temporal, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha cifrado los daños en el sector de la Agricultura en más de 10 millones de euros. Las lluvias acaecidas el pasado jueves, que alcanzaron valores de hasta 150 litros por metro cuadrado en tan solo unas horas en el valle del Guadalentín, han provocado el anegamiento de hasta 800 hectáreas de hortalizas. Según COAG, las pérdidas podrían ascender “al 80%”. Otro de los municipios más castigados por las lluvias ha sido Cehegín. En concreto, la pedanía de Canara, cuna de la flor cortada, varios invernaderos “han sido arrasados”, según esta organización agraria. De hecho, en la jornada de ayer los accesos a este municipio, a la altura de la pedanía fuentealameña del Escobar, estaban cortados como consecuencia del desbordamiento del río Quípar. Su alcaldesa, Alicia del Amor, hablaba de “una situación caótica” que les obliga a solicitar la declaración de Zona Catastrófica en este municipio del Noroeste.

Lluvias en el Mar Menor

Miras también se refirió a los efectos que han tenido estas precipitaciones torrenciales en el Mar Menor. El líder autonómico aseguró que “en estos momentos están entrando 1.000 litros de agua por segundo en la laguna salada, a través de la rambla del Albujón”, algo que podría dañar y alterar su ecosistema. Por eso, pidió al Gobierno de España que “actúe”, al igual que lo ha hecho el Gobierno regional, que ha invertido “15 millones de euros en los últimos años” en infraestructuras como los tanques de tormenta, para evitar daños en poblaciones y en el Mar Menor, apuntó.

Acto institucional por el 8-M

El auditorio regional Víctor Villegas de Murcia acogió en el mediodía de ayer el acto institucional que organiza la Comunidad, con el apoyo de la consejería de Política Social, Igualdad y Familia, donde reconoció el trabajo y la trayectoria de mujeres y proyectos que sirven de inspiración a la sociedad.

Foto de familia de las mujeres premiadas ayer el acto institucional de entrega de los Premios 8 de marzo de la Comunidad La Razón

Las galardonadas fueron María Dolores Bolarín, exdiputada nacional vinculada al asociacionismo y el emprendimiento femenino; María del Pilar Vidal, guardia civil murciana que presta servicio en la unidad de Violencia de Género de Calpe (Alicante); la empresa de transporte y logística lorquina ANDAMUR, por su proyecto ‘Wow Women on the Way’, una iniciativa para dar visibilidad a la mujer en el mundo del transporte y fomentar la igualdad en el sector. Por último, el premio Mujer del Año ha sido para Concepción Martínez, fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (AFACMUR), además de matrona en el hospital universitario Virgen de La Arrixaca de Murcia.

‘Chitina’, como se hace llamar cariñosamente, aseguraba en declaraciones a LA RAZÓN, que todas las mujeres deben “creer en ellas, porque todas somos capaces de transformar nuestro entorno”.