"Te mato maricón": un concejal del PSOE de Lorquí, agredido en un local de kebab durante las fiestas de Murcia

"Maricón de mierda, te voy a matar, te voy a cortar el cuello". Estas son las amenazas que recibió Víctor Sáez, concejal de Festejos, Juventud, Turismo y Derechos LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Lorquí, mientras compraba en un local de kebab del centro de Murcia. El edil socialista ha hecho públicos estos hechos a través de Facebook y ha adjuntado un vídeo.

Según narra él mismo, el dueño y los camareros del lugar le agredieron físicamente. "Entré a pedir un kebab, un box grande, el cual pagué y me comí. Pedí entrar al aseo, me dijeron que estaba cerrado por avería. Era mentira, pero ayer era el Bando de la Huerta y entiendo perfectamente que muchos establecimientos pongan ese impedimento para que no esté entrando todo el mundo. Más cuando es un establecimiento de comida para llevar y la cosa debería ser rápida: entrar, pedir y salir".

"Pero parece ser que los nervios por la muchedumbre, el estar abarrotado y el cansancio, hizo mella en los trabajadores, que comenzaron a burlarse de mí. Una mujer que allí trabajaba, ya de cierta edad, no una niña, comenzó a sacarme burla, ella sabrá por qué. Haciendo gestos con la cara, diciendo palabras inteligibles y también gestos con las manos, como dejar caer las muñecas, ya sabemos que gesto es ese y que significa. Le recriminé la actitud y como siguió (mientras me servían el kebab) pedí una hoja de reclamaciones. A todo esto, el dueño del kebab, me amenazó con reventarme, tengo vídeo, fotos, todo. Con más razones seguí pidiendo la hoja de reclamaciones de manera bastante educada para como me estaban tratando. Se reían de mí y nadie quería dármela. Me dijeron que no tenían. Por lo que dije que llamaría a la policía porque estaban obligados a tener y proporcionar al cliente la dichosa hoja. Yo también he trabajado en la hostelería y conozco cómo funciona el tema".

Fue en este momento en el que comenzaron los golpes. "Me fui a la otra barra, móvil en mano, por supuesto, porque me parecía surrealista lo que estaba sucediendo, mientras escuchaba como el dueño del establecimiento me gritaba maricón de mierda. Le pedí la hoja de reclamaciones a la otra chica. La cual comenzó a decir “la niña está que se cree influencer” riéndose de mí y diciéndome que no tenia. Le dije que se estaba pasando y el dueño del kebab, padre de la chica, se tiró a por mí diciendo que con su hija no hablase, a lo que respondí que me daba igual que fuese su hija, que le estaba pidiendo una hoja de reclamaciones y tenían que dármela. Y fue a por mí diciendo “te mato, maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello” y de seguido, salieron de la barra y comenzaron a pegarme".

Según cuenta el concejal, echaron a todo el mundo del local para pegarle. Lo dejaron solo e impidieron a sus amigos que entrasen a ayudarle. "Hasta con taburetes me dieron. Y solo resuena en mi cabeza el “maricón de mierda, maricón de mierda, te mato maricón de mierda”

"La policía tardaba en venir, llame repetidas veces. Pero evidentemente en un día como el Bando de la Huerta, están saturados, puedo entenderlo. Por lo que me fui a una ambulancia cercana y me atendieron allí".