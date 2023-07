Noelia Arroyo anuncia bonificaciones fiscales para la creación de hoteles en Cartagena

Profesionalizar la promoción turística del municipio de Cartagena y diversificar la oferta buscando la desestacionalización y turismo de mayor calidad y poder adquisitivo es la meta que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha marcado para esta legislatura en el Ayuntamiento de Cartagena.

Arroyo ha marcado que el objetivo del Ayuntamiento es "incentivar la construcción de nuevos hoteles y la apertura de estos establecimientos durante todo el año".

Su intención es llevar a pleno una bonificación al 90% del impuesto de construcciones (ICIO), a partir del próximo año. A esto se suma, a propuesta de Arroyo, otra bonificación al 50% del IBI a los hoteles de costa que se mantengan abiertos todo el año.

La regidora ha avanzado sobre estas iniciativas para incentivar el sector hotelero en la reunión de la mesa de turismo de la Región, celebrada en el Palacio Consistorial este jueves y a la que ha asistido Carmen Ayala como presidenta de la mesa.

"El turismo de eventos deportivos y el de festivales y conciertos está en auge en Cartagena y el resto de la Región", tal y como ha apuntado Ayala.

El impacto, a su juicio, es "muy positivo, ya que además de la imagen, la contribución que eso ofrece a la reputación de la zona es importante".

"Y tenemos clientes internacionales, como motivo de los conciertos. Ahora mismo, hay un boom", ha comentado la experta. Si bien, Arroyo ha reconocido que "son necesarias más plazas hoteleras en la ciudad y en el resto del municipio. El público de Rock Imperium no encuentra alojamiento en el municipio y no podemos rentabilizar eventos ni competir con grandes destinos si no aumentamos la oferta de alojamientos".

"La temporada alta ha empezado bien y va a ser buena", ha afirmado Ayala, para después apostar por "desarrollar más el producto náutico. Reunimos las condiciones por el entorno que tenemos en el Mar Menor. Es un producto muy en auge y esta oferta nos diferencia de los demás para atraer turistas todo el año. Serviría para rentabilizar mejor los hoteles".

Por su parte, la alcaldesa ha avanzado también que la ruta para la modernización del turismo de Cartagena pasa por el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo, que está siendo elaborado junto a los empresarios del sector.

En él se establecen 59 medidas, se define el público objetivo y se proponen 14 productos turísticos diferentes. "Vamos a crear instrumentos para desarrollar el turismo rural, el turismo gastronómico, el turismo deportivo y el turismo creativo, el relacionado con rodajes y filmaciones", ha expuesto Arroyo.